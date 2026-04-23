Un totale di 400mila euro di investimenti. Questo quanto arriverà a Bareggio nel corso dei prossimi mesi, grazie alla variazione di bilancio presentata proprio ieri, mercoledì 22 aprile in Commissione, dall’assessore Nico Beltramello.

Variazione di bilancio da 400mila euro: in arrivo nuovi investimenti

Nella manovra economica, che verrà portata poi in Consiglio comunale entro la fine del mese, sono presenti fondi destinati al Settore Lavori Pubblici e Ambiente per interventi di manutenzione e miglioramento degli edifici comunali e dei parchi pubblici. Tra gli interventi previsti, ci sono la manutenzione straordinaria delle centrali termiche degli edifici comunali e delle scuole, l’acquisto di arredo urbano e attrezzature ludiche per i parchi comunali e interventi di manutenzione presso la caserma dei Carabinieri. Verrà inoltre erogato un ulteriore contributo all’associazione Amici del Parco Arcadia per la manutenzione straordinaria di un edificio all’interno del Parco.

Ristrutturazioni, sicurezza e sociale

Previsti ulteriori fondi anche per la ristrutturazione edilizia del Palazzo Casanova. La variazione riguarda anche la sicurezza, con l’acquisto di nuove telecamere per implementare il sistema di videosorveglianza grazie a un finanziamento regionale ottenuto dal Comune.

Infine, relativamente al Settore Sociale, si è reso necessario aumentare la spesa per le rette di minori e anziani in strutture residenziali e centri diurni.