Varchi e parchi cittadini: il Comune investe sulla sicurezza

Varchi e più sicurezza nei parchi cittadini: gli interventi del Comune di Cerro Maggiore.

Varchi e parchi cittadini

Varchi per osservare chi entra ed esce dal paese. E poi nuovi sistemi di allarme negli edifici comunali e nuovi sistemi di apertura e chiusura automatizzata dei parchi. Queste le novità sul fronte della sicurezza a Cerro Maggiore. Ad annunciarli è il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Alessandro Provini.

Occhi elettronici, e non solo, che serviranno per garantire più sicurezza e anche quiete visto che nel recente passato vi erano stati problemi di intrusioni con caos, schiamazzi e vandalismi, ad esempio, al Parco Baldini.

"La sicurezza degli immobili comunali e degli spazi pubblici si può realizzare in molti modi ed in questi anni stiamo cercando di perseguirli tutti - spiega Provini - Andando oltre ad inutili polemiche, che arrivano sempre senza proposte, rispondiamo con i fatti e col costante e continuo lavoro degli uffici comunali. Grazie al comandante della Polizia Locale Francesco Cozza ed ai dirigenti stiamo finalmente svoltando, concretizzando i progetti definiti negli scorsi mesi. Abbiamo finalmente superato il fallimentare appalto dei Varchi. Allo stesso modo abbiamo rivisto completamente i sistemi di allarme degli edifici comunali, realizzando un sistema innovativo che permetterà di controllare gli accessi e responsabilizzare i diversi utilizzatori. A tutto quanto sopra si aggiungono i nuovi sistemi di apertura e chiusura automatizzata degli spazi verdi attrezzati. Il tutto è partito qualche mese fa, in fase sperimentale, con l'inaugurazione della nuova Galleria Grassi, dal parco del comune. In questi mesi i risultati hanno dato esiti soddisfacenti, per questo abbiamo deciso di procede con gli altri spazi pubblici attrezzati".

Le risorse

Provini snocciola altri dati: