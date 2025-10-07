Vandalizzata la bacheca con le locandine dell’Anpi

Vandalizzata a Pero la bacheca che era stata concessa alla sezione Anpi Onorina Brambilla: “Un gesto vile che non ci intimidisce”.

“Nella prima mattinata di venerdì 3 ottobre siamo stati avvertiti che una bacheca che conteneva delle locandine a firma ANPI è stata vandalizzata – fanno sapere i rappresentanti dell’Anpi cittadino – Il vetro è stato spaccato e le locandine che erano ancora affisse, e che promuovevano il corteo cittadino dello scorso 25 Aprile, sono state stracciate e gettate a terra. La bacheca non è di proprietà di ANPI, era stata concessa in uso temporaneo dall’ex gruppo consiliare di “Gente in Comune”, ma rimane evidente il tentativo di colpire la locale sezione ANPI. Evidentemente a qualcuno non va a genio l’attività della locale sezione ANPI di Pero. Non crediamo che questo gesto possa solo ascriversi come una “bravata”, questo atto vandalico vergognoso è frutto d’ignoranza storica e stupidità ed è imputabile ad un clima politico, socio-culturale ostile che, a livello nazionale, ha l’obiettivo di sminuire la Resistenza e ciò che essa ha significato non solo nella lotta contro i nazifascisti, ma anche per la ricostruzione del nostro Paese e come fondamenta della nostra Costituzione Repubblicana. Non permetteremo che questi atti di vandalismo ci intimidiscano o ci distolgano dal nostro impegno. La Resistenza vive in ognuno di noi e continuerà a vivere attraverso le nostre azioni”.