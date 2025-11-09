Vandalismi nell’ex Bassetti: “Non diventi terra di nessuno”

Vandalismi nell’ex ditta Bassetti di Rescaldina, l’appello della lista di minoranza.

“Non rendiamo l’ex Bassetti di Rescaldina un altro edificio abbandonato vittima di vandalismo e occupazioni abusive”. Queste sono le parole di Luca Perotta, capogruppo della lista di opposizione Cambia Rescaldina in merito alla situazione visibile all’interno dell’ex storica azienda tessile (nella foto), ormai chiusa dallo scorso ottobre. “Si stanno verificando atti di vero vandalismo nella Bassetti: vasi ornamentali completamente rotti e altrettanto le finestre degli uffici; per non parlare degli arredi da ufficio accatastati e buttati proprio nel vialetto principale” afferma Perotta.

La richiesta al Comune

“Bisogna intervenire e ridare vita a questa storica struttura – afferma Perotta – Non facciamola diventare un rudere abbandonato. L’Amministrazione deve capire e cedere su alcuni compromessi con gli investitori per poter valorizzare al meglio il territorio ed evitare che situazioni come questa possano sfociare in vandalismo e occupazioni abusive che sicuramente compromettono anche la sicurezza dei cittadini. Bisogna intavolare le discussioni atte a trovare un accordo sui lavori che l’azienda ha intenzione di fare sulla struttura, e non lasciare che il tempo renda tutto più difficile e pericoloso”.