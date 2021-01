Vaccini, Corbetta mette a disposizione spazi e sanitari. Lo annuncia il primo cittadino, Marco Ballarini: “A Corbetta siamo uniti, non facciamo polemiche né addossiamo colpe, ma con farmacia comunale e infermieri di comunità siamo pronti a offrire spazi ad Ats e Regione per i vaccini contro il Coronavirus”.

Vaccini, a disposizione spazi e sanitari

Il sindaco Marco Ballarini mette a disposizione villa Pagani, già sede del Drive Through, e la palestra della scuola Aldo Moro, già usata per i vaccini antinfluenzali. Non solo: il primo cittadino afferma anche che c’è del personale medico ed infermieristico pronto a somministrare il Pfizer a personale sanitario e cittadini.

VACCINE DAY NEGLI OSPEDALI