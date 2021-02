Vaccinazione anticovid direttamente in auto: l’idea del sindaco

Vaccinazione anticovid direttamente in auto: ecco l’idea del sindaco di Corbetta Marco Ballarini, in vista della campagna vaccinale. Il primo cittadino rilancia una proposta già servita sul piatto della Regione, aggiungendo una possibilità nuova.

“Nel momento del bisogno noi a Corbetta non ci tiriamo mai indietro. Come avevo già annunciato settimane fa, abbiamo messo a disposizione di Regione Lombardia degli spazi per poter svolgere in sicurezza la campagna vaccini anticovid – dice il primo cittadino – Ora servono nuovi spazi e personale per portare avanti la campagna sul territorio: bene, Corbetta ha ufficialmente rinnovato la disponibilità di spazi mettendo a disposizione la palestra della scuola Aldo Moro” già perfettamente utilizzata per vaccinazione anti influenzale e tutta l’area di Villa Pagani, dove abbiamo realizzato un punto tamponi “drive through” e un’Unità Speciale Covid-19 in collaborazione proprio con Regione”.