Fabrizio Cecchetti ha presentato un’interrogazione affinché l’area di Parabiago e dell’industria calzaturiera faccia parte di una “Zona economica speciale”.

Una zona economica speciale per l’area di Parabiago

“La recente estensione della Zona Economica Speciale ad alcuni territori del centro Italia rappresenta un passo importante per sostenere investimenti e crescita, ma non può creare nuove disparità tra aree del Paese che presentano condizioni economiche e produttive analoghe. Esistono territori in regione Lombardia che, pur simili nelle condizioni, sono purtroppo esclusi dalla ZES, come il distretto della calzatura e meccano-calzatura lombardo di Parabiago e Vigevano. In particolare, la città di Parabiago vanta una tradizione storica nell’industria calzaturiera e oggi rappresenta un importante distretto produttivo che riguarda l’intera filiera della scarpa: dalla produzione di calzature alle tecnologie, alla componentistica, agli accessori. La “città della calzatura” è una eccellenza del Made in Italy, questo settore sta affrontando trasformazioni profonde e merita pari strumenti di sostegno e deve essere tutelato.

