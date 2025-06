Venerdì 30 maggio, le Sezioni di Fratelli d’Italia dell’Alto Milanese hanno organizzato la conferenza “Andare Oltre Capitale e Lavoro” sulla Legge sulla Partecipazione a Parabiago con l’introduzione del Presidente di Fratelli d’Italia Parabiago Francesco Granito, gli interventi dell’esponente di Alleanza Cattolica Gabriele Fontana, del già Segretario Confederale Nazionale della CISL Angelo Colombini, dell’esponente dell’UGL UR Lombardia Simone Roccotiello, del Vicedelegato d’Area di Fratelli d’Italia e Assessore al Comune di Cerro Maggiore Daniel Dibisceglie, del Dirigente Provinciale di Fratelli d’Italia e

Consigliere Comunale al Consiglio Comunale di Parabiago Giuliano Polito, dell’On. Fabio Raimondo e dell’On. Marta Schifone.

Una serata per parlare della legge sulla partecipazione

L’On. Fabio Raimondo ha dichiarato: “La Legge sulla Partecipazione è una battaglia storica della Destra Sociale e un grande obiettivo raggiunto grazie all’impegno del governo Meloni, di Fratelli d’Italia, della CISL e dell’UGL. Una risposta concreta per i lavoratori, che avranno la possibilità di essere protagonisti nelle decisioni che riguardano le loro imprese e nel futuro della nostra Nazione.”

Il Dirigente Provinciale di Fratelli d’Italia Cons. Giuliano Polito ha aggiunto:

“La Destra ha combattuto la battaglia della partecipazione per decenni, fin dai tempi del MSI e della CISNAL, ma anche, in tempi più recenti, con AN e l’UGL, per andare oltre la dicotomia tra Capitale e Lavoro e trovare una posizione di sintesi tra imprenditori e lavorati nell’interesse dell’intera Comunità Nazionale. La Destra o è Sociale o non è.”. Il Presidente di Fratelli d’Italia Parabiago Francesco Granito ha concluso: “Siamo davvero felici di avere ospitato nella nostra Città un evento tanto importante per tutti noi e ringraziamo i nostri relatori, tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione della conferenza e tutti coloro che hanno partecipato alla serata.”.