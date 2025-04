«Rho si muove». Questo il titolo dell’incontro in programma per la serata di mercoledì 9 aprile 2025 alle 21 nella Sala Convegni di Villa Burba.

Una serata per illustrare tutte le novità del Pgt

«Un momento di illustrazione dei contenuti del piano ma anche di riflessione generale sui temi della mobilità e le evoluzioni in corso per garantire maggiore sostenibilità dei sistemi urbani, gravati spesso dal traffico veicolare, dall'inquinamento e da gravi incidenti stradali - afferma il sindaco Andrea Orlandi che sarà presente alla serata».

Oltre al primo cittadino all’incontro parteciperanno l'assessore alla Mobilità Valentina Giro; Mauro Barzizza , del Centro Studi PIM che ha curato il pianoforte; Luigi Fregoni , Direttore Area 5 - Pianificazione Territoriale del Comune di Rho. A moderare l'evento sarà la giornalista Paola Piacentini.

I passaggi del nuovo Pgt

«Il nuovo Pgtu nasce dalla necessità di pianificare nuovi interventi sulla viabilità per garantire migliori condizioni di circolazione, maggiore sostenibilità e soprattutto sicurezza per tutti gli utenti della strada- affermano dal Comune - Il piano punta anche a rivedere la viabilità in collegamento ai numerosi progetti di rigenerazione urbana in corso con «Rho la città che cambia», destinati a cambiare volto a diversi punti del territorio".

Dopo la fase delle osservazioni, il piano verrà discusso e votato in Consiglio comunale. Dal 20 febbraio il nuovo Pgtu è stato pubblicato sul sito comunale. E' ora in corso la fase delle osservazioni: fino a lunedì 21 aprile enti e privati possono formulare osservazioni scritte, corredate da stralcio planimetrico, presentandole all'Ufficio Protocollo in via De Amicis 1.