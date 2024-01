Una consultazione pubblica per gli spazi verdi della comunità

Una consultazione pubblica a Inveruno per parlare del futuro delle aree pubbliche e in particolare di quelle verdi.

Consultazione pubblica per gli spazi verdi di Inveruno

L’impegno dell’Amministrazione comunale inverunese per tutelare e ampliare le aree verdi a disposizioni della cittadinanza proseguono e si rinnovano di anno in anno. Oltre a progetti specifici, riqualificazioni di aree dismesse e collaborazioni a progetti più ampi (Forestami), l’attenzione che il Comune vuole dare a questa spazi è sia di incremento del patrimonio verde (solo nell’area a nord, verso Arconate, sono state piantumate 7.300 tra alberi ed arbusti, nonché oltre 200 piante ‘a pronto effetto’) sia per la maggior vivibilità degli spazi.

“Ogni nuova area è una ricchezza da valorizzare e un bene di cui prendersi cura come collettività”, spiega Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno.

Il percorso di consultazione

Proprio per questo, ora il Comune di Inveruno ha avviato un percorso di consultazione e coinvolgimento della cittadinanza per riflettere sull’utilizzo degli spazi pubblici in generale e concentrarsi poi sul T(h)ree park.

“Questa estate abbiamo registrato purtroppo alcuni episodi di vandalismo – commenta Nicoletta Saveri, vice sindaco di Inveruno – su spunto della consulta dei ragazzi è nata l’idea di aprire una riflessione pubblica sugli spazi, con particolare attenzione alla nuova area di via Modigliani. Abbiamo aperto questa consultazione online, anche in coordianamento con la SOI che gestisce gli impianti del T(h)ree park, per provare a stilare un regolamento delle ‘buone pratiche’ per l’utilizzo e la vivibilità delle aree verdi cittadine”.

L’iniziativa è stata gestita in collaborazione con ABCittà e il progetto rientra nel programma ‘Restiamo Insieme’.

I cittadini avranno la possibilità, entro il 15 gennaio, di raccontare cosa pensano della nuova area verde di via Modigliani ed esprimere idee, suggerimenti e proposte ad un questionario online: http://tinyurl.com/Three-park-Inveruno