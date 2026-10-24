Un Triennale da 16 milioni per strade, scuole e patrimonio storico

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Un piano da oltre 16 milioni di euro per viabilità, scuole, edifici pubblici, impianti sportivi e patrimonio storico.

Approvato il Programma trinella delle opere pubbliche

La Giunta di Legnano ha approvato il Programma triennale delle opere pubbliche 2027-2029, che sarà presentato in commissione mercoledì 28 ottobre. Un documento che, come sottolinea l’assessore alla Città pubblica, Sostenibilità ambientale e Mobilità Giacomo Pigni (nella foto di copertina), accompagna il passaggio tra due mandati amministrativi, mantenendo gli interventi già programmati in attesa di definire i progetti legati alle nuove linee di mandato.

«È un Triennale delle Opere pubbliche che funge da raccordo fra due mandati amministrativi. Manteniamo, in un’ottica di continuità, gli interventi previsti nella seconda e terza annualità del Piano precedente in attesa dei progetti con cui concretizzeremo voci importanti contenute nelle nuove linee di mandato, come Piano Clima, Città dei quartieri, Città Campus e Sviluppo in Comune (Sinc), che saranno definiti nei prossimi mesi attraverso studi e analisi e che vedremo a partire dal prossimo Triennale».

Il valore complessivo è in linea con quello del programma dello scorso anno: oltre 10 milioni di euro sono destinati agli interventi previsti nel 2027. Le risorse arrivano da 3,5 milioni di euro ottenuti attraverso bandi, 6,1 milioni dal bilancio comunale e quasi 500mila euro dagli oneri di urbanizzazione.

Asfaltature, accessibilità e mobilità sostenibile

Pigni prosegue:

«In questo Triennale continuiamo a investire in quel filone di interventi che riflettono la nostra idea di città, come l’efficientamento energetico, l’ammodernamento impiantistico e il miglioramento dell’accessibilità nelle scuole e negli edifici pubblici».

La voce più consistente è quella dedicata a viabilità, sicurezza stradale e mobilità, con 5 milioni e 750mila euro, pari al 35,78% degli investimenti. Sono previsti interventi di messa in sicurezza nell’area compresa fra viale Toselli, viale Gorizia e il Castello e in via Pontida, oltre a un piano straordinario di riqualificazione e asfaltatura di strade e marciapiedi. In programma anche la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di ponti e passerelle, l’abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi e interventi per la mobilità sostenibile, in attuazione del Piano generale del traffico urbano (Pgtu) e per sviluppare la rete ciclabile. Sull’accessibilità, l’Amministrazione comincia inoltre ad attuare le indicazioni del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Per il futuro è prevista anche la sperimentazione di materiali diversi per strade e marciapiedi, in grado di limitare l’effetto «isola di calore».

Sport e spazi di quartiere

Alle infrastrutture e agli spazi con funzione sociale e sportiva sono destinati 2,2 milioni di euro, pari al 13,69% degli investimenti. Al Campo dell’Amicizia sono previste la riqualificazione delle aree interne ed esterne e la realizzazione di un chiosco, con uno studio sulla possibilità di creare un’area parcheggio. Nel quartiere San Paolo si punta invece a completare la riqualificazione del Campo Gavinelli, intervenendo su tribuna, fondo di gioco e recinzione. Risorse sono previste anche per Mazzafame, nelle aree del Centro civico Pertini e del parchetto Caduti di Nassiriya. Si tratta del primo intervento riconducibile alla «Città dei quartieri», una delle nuove linee di mandato. Per il verde pubblico, l’ambiente e gli spazi urbani sono stanziati complessivamente 2,32 milioni di euro, pari al 14,44% del programma. La cifra comprende la manutenzione straordinaria del verde, con potature, abbattimenti e nuove piantumazioni, la riqualificazione delle aree esterne del Centro Pertini e del giardino Caduti di Nassiriya e un intervento a scomputo degli oneri di urbanizzazione nel parchetto tra via Rossini, via Quadrio e via Carducci.

Scuole ed edifici pubblici

A efficientamento e ammodernamento degli impianti nelle scuole e negli edifici pubblici sono destinati 3 milioni di euro, il 18,67% degli investimenti. Gli interventi comprendono l’eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione della Corte arcivescovile, nel cortile della sala Ratti, e la climatizzazione di Palazzo Leone da Perego. Previsti anche interventi di efficientamento energetico attraverso impianti fotovoltaici, l’efficientamento della sede della Polizia locale e il completamento dell’efficientamento termico della scuola Tosi.

Castello e cimiteri

Per il patrimonio storico sono stanziati 1,9 milioni di euro, pari all’11,8% degli investimenti, destinati al Castello. Gli interventi saranno definiti dopo una fase di studio che porterà alla predisposizione di un masterplan per l’area; le risorse più importanti sono previste a partire dalla seconda annualità del Triennale. Prosegue anche l’impegno sui cimiteri comunali, con 900mila euro, pari al 5,6% del totale, per realizzare nel corso del triennio gli interventi contemplati dal Piano cimiteriale.

Il Programma Triennale comprende esclusivamente le opere di importo pari o superiore a 150mila euro. I lavori di valore inferiore saranno invece inseriti nel bilancio previsionale.