I PROGETTI DEL COMUNE

Un Piano per il diritto allo studio da 1.400.000 euro

E' quello messo in campo dall'Amministrazione comunale per le scuole cittadine

Un Piano per il diritto allo studio da 1.400.000 euro

Cerro Maggiore ·

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Un Piano per il diritto allo studio da 1.400.000 euro: è quello proposto dal Comune di Cerro Maggiore.

Un Piano per il diritto allo studio da 1.400.000 euro

Un Piano per il diritto allo studio 2026-2027 pari a 1.400.000 euro. Un impegno importante da parte del Comune di Cerro Maggiore che comprende i servizi scolastici, il sostegno alle famiglie, l’assistenza educativa agli studenti con disabilità, la valorizzazione del merito e il finanziamento di progetti didattici e formativi. Particolare attenzione è riservata anche alla libertà di scelta educativa, attraverso il sostegno alle scuole statali, paritarie e alle altre realtà educative presenti sul territorio.

La soddisfazione della Giunta comunale

“Investire nella scuola significa investire nel futuro di Cerro – dichiara il sindaco Nuccia Berra – Parliamo di risorse importanti, destinate a sostenere concretamente gli studenti, le famiglie e il lavoro quotidiano delle nostre scuole. Un impegno che conferma quanto l’istruzione sia centrale nell’azione della nostra Amministrazione comunale”.
Le fa eco l’assessore all’Istruzione Daniel Dibisceglie: “Il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa devono andare di pari passo. Crediamo nel ruolo fondamentale della famiglia nell’educazione dei figli e nel valore delle scuole paritarie, che svolgono un servizio pubblico e arricchiscono l’offerta formativa del territorio. Sostenere le scuole statali e paritarie significa riconoscere il valore di un sistema educativo plurale, nel quale le famiglie possano scegliere liberamente. Allo stesso tempo, continuiamo a investire nella qualità della formazione, nei progetti educativi e nella valorizzazione dell’impegno e del merito dei nostri ragazzi”.
Un’attenzione particolare è rivolta anche all’inclusione scolastica e al sostegno degli alunni con disabilità o in situazioni di fragilità, attraverso servizi educativi e interventi personalizzati in collaborazione con le istituzioni scolastiche: “Dietro ogni intervento ci sono bambini, ragazzi e famiglie con esigenze diverse – spiega l’assessore ai Servizi sociali Sara Mutti – Il nostro impegno è garantire risposte concrete, attraverso l’assistenza educativa, il sostegno pedagogico e una collaborazione costante con le scuole. Nessuno deve essere lasciato indietro e ogni studente deve poter vivere pienamente il proprio percorso scolastico”.
Il Piano 2026-2027 “conferma così l’impegno del Comune di Cerro nel sostenere un sistema educativo che mette al centro la qualità dell’istruzione, la libertà di scelta delle famiglie, il merito e l’attenzione alle fragilità, attraverso una collaborazione costante tra Amministrazione, scuole e territorio” concludono dall’Amministrazione comunale.

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