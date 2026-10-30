Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Un Piano per il diritto allo studio da 1.400.000 euro: è quello proposto dal Comune di Cerro Maggiore.

Un Piano per il diritto allo studio da 1.400.000 euro

Un Piano per il diritto allo studio 2026-2027 pari a 1.400.000 euro. Un impegno importante da parte del Comune di Cerro Maggiore che comprende i servizi scolastici, il sostegno alle famiglie, l’assistenza educativa agli studenti con disabilità, la valorizzazione del merito e il finanziamento di progetti didattici e formativi. Particolare attenzione è riservata anche alla libertà di scelta educativa, attraverso il sostegno alle scuole statali, paritarie e alle altre realtà educative presenti sul territorio.

La soddisfazione della Giunta comunale

“Investire nella scuola significa investire nel futuro di Cerro – dichiara il sindaco Nuccia Berra – Parliamo di risorse importanti, destinate a sostenere concretamente gli studenti, le famiglie e il lavoro quotidiano delle nostre scuole. Un impegno che conferma quanto l’istruzione sia centrale nell’azione della nostra Amministrazione comunale”.

Le fa eco l’assessore all’Istruzione Daniel Dibisceglie: “Il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa devono andare di pari passo. Crediamo nel ruolo fondamentale della famiglia nell’educazione dei figli e nel valore delle scuole paritarie, che svolgono un servizio pubblico e arricchiscono l’offerta formativa del territorio. Sostenere le scuole statali e paritarie significa riconoscere il valore di un sistema educativo plurale, nel quale le famiglie possano scegliere liberamente. Allo stesso tempo, continuiamo a investire nella qualità della formazione, nei progetti educativi e nella valorizzazione dell’impegno e del merito dei nostri ragazzi”.

Un’attenzione particolare è rivolta anche all’inclusione scolastica e al sostegno degli alunni con disabilità o in situazioni di fragilità, attraverso servizi educativi e interventi personalizzati in collaborazione con le istituzioni scolastiche: “Dietro ogni intervento ci sono bambini, ragazzi e famiglie con esigenze diverse – spiega l’assessore ai Servizi sociali Sara Mutti – Il nostro impegno è garantire risposte concrete, attraverso l’assistenza educativa, il sostegno pedagogico e una collaborazione costante con le scuole. Nessuno deve essere lasciato indietro e ogni studente deve poter vivere pienamente il proprio percorso scolastico”.

Il Piano 2026-2027 “conferma così l’impegno del Comune di Cerro nel sostenere un sistema educativo che mette al centro la qualità dell’istruzione, la libertà di scelta delle famiglie, il merito e l’attenzione alle fragilità, attraverso una collaborazione costante tra Amministrazione, scuole e territorio” concludono dall’Amministrazione comunale.