Il MoVimento 5 Stelle rafforza la propria presenza nel territorio con la nascita del Gruppo Territoriale Magentino-Abbiatense.

Un nuovo referente del Movimento cinque stelle del Magentino-Abbiatense

Durante l’assemblea del 5 giugno 2025, Davide Bartolomeo, 29 anni di Albairate, è stato eletto all’unanimità nuovo referente del gruppo.

Il GT Magentino-Abbiatense nasce dalla riorganizzazione sovracomunale del Movimento e raccoglie iscritti e attivisti di 27 comuni dell’area tra Magenta e l’Abbiatense.

Obiettivo del gruppo è promuovere partecipazione, competenze e soluzioni condivise per affrontare le principali sfide ambientali, sociali e istituzionali del territorio.