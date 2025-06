Nell’ambito del progetto di rifacimento dei manti stradali del territorio comunale approvato lo scorso anno, l’Amministrazione di Nerviano ha recentemente adottato una variante che amplia e integra le opere già previste nel piano iniziale.

Un nuovo piano particolareggiato per il traffico delle frazioni

La variante include una prima tranche di interventi inseriti nel Piano Particolareggiato del Traffico delle frazioni, tema oggetto di due recenti Commissioni Consiliari molto partecipate dalla cittadinanza.

I lavori necessari alla posa della fibra e dei cavi elettrici previsti nel progetto di ammodernamento dell’illuminazione pubblica in itinere hanno determinato un rallentamento delle opere di riqualificazione stradale.

Tuttavia, l’integrazione in corso, prevede tre interventi principali aggiuntivi tutti orientati a migliorare la sicurezza stradale, la fruibilità pedonale e il decoro urbano:

Realizzazione di due intersezioni rialzate su Via Della Novella in corrispondenza degli incroci con Via Trieste e Via Novella. Questi interventi, che si aggiungono alla già prevista riqualificazione del manto stradale, hanno l’obiettivo di moderare la velocità dei veicoli in transito e aumentare la sicurezza per pedoni e residenti in quel tratto particolarmente trafficato.

Il rifacimento dei marciapiedi

Rifacimento dei marciapiedi di Via Cadorna e Via Garibaldi in condizioni di grave deterioramento anche a causa delle radici degli alberi ormai morti. Gli stessi alberi sono stati recentemente abbattuti per ragioni di sicurezza e sanità pubblica. Questo intervento completerà le opere di riqualificazione dei manti stradali già finanziate, migliorando sensibilmente l’accessibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali.

Ricollocazione di nuove alberature lungo il tratto verde adiacente ai marciapiedi. La piantumazione sarà effettuata a fine lavori, nella stagione più idonea per garantire l’attecchimento e la crescita delle nuove piante, contribuendo al ripristino e alla valorizzazione del patrimonio arboreo urbano.

Questa variante rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione di una mobilità più sicura, sostenibile e attenta alla qualità della vita nelle frazioni. L’Amministrazione conferma così il proprio impegno nel perseguire una visione integrata di manutenzione e sviluppo dell’intero territorio comunale.