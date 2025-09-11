In seguito alle dimissioni di Martina Spadaro, il Sindaco di Arese Luca Nuvoli ha deciso di affidare l’incarico di Assessora a Margherita Corsi.
Un nuovo assessore per l’Amministrazione di Arese
Aresina dalla nascita, Margherita Corsi ha scelto l’architettura come percorso di studi, spinta dalla passione per il dialogo tra territorio costruito e ambiente naturale.
Per molti anni ha messo le sue competenze al servizio del Comune e della Camera di Commercio di Milano. Dal 2017 ha intrapreso una nuova sfida nel settore privato, collaborando con realtà immobiliari e aziende impegnate nella valorizzazione e nello sviluppo del patrimonio edilizio.
La sua attenzione verso il futuro e la sostenibilità l’ha portata a conseguire un Master in ESG (Environmental, Social, Governance ovvero Ambiente, Sociale e di Governance aziendale).
“Il percorso professionale dell’Arch. Corsi ci permette di immaginare un’Arese sempre più sostenibile e a misura dei suoi abitanti. La sua esperienza e le sue competenze saranno un valore aggiunto fondamentale per la nostra Amministrazione e la sua visione ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per il bene della nostra comunità” – ha dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli.
Le deleghe assegnate
Alla neo assessora sono state assegnate le seguenti deleghe:
Edilizia residenziale pubblica
Urbanistica ed Edilizia privata
Casa
Rigenerazione urbana e nuclei storici
Sostenibilità ambientale
“L’arrivo dell’Arch. Corsi è stato anche l’occasione per istituire una nuova delega specifica per il tema della casa, consapevoli delle sfide abitative che molti concittadini si trovano ad affrontare, soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione, i giovani, le famiglie con difficoltà economiche. Il nostro obiettivo è creare un punto di riferimento all’interno dell’ente per elaborare strategie, proporre soluzioni, incentivare la riqualificazione degli immobili esistenti, promuovere piani attuativi e permessi di costruire convenzionati ecc.” – ha concluso il primo cittadino.