In seguito alle dimissioni di Martina Spadaro, il Sindaco di Arese Luca Nuvoli ha deciso di affidare l’incarico di Assessora a Margherita Corsi.

Un nuovo assessore per l’Amministrazione di Arese

Aresina dalla nascita, Margherita Corsi ha scelto l’architettura come percorso di studi, spinta dalla passione per il dialogo tra territorio costruito e ambiente naturale.

Per molti anni ha messo le sue competenze al servizio del Comune e della Camera di Commercio di Milano. Dal 2017 ha intrapreso una nuova sfida nel settore privato, collaborando con realtà immobiliari e aziende impegnate nella valorizzazione e nello sviluppo del patrimonio edilizio.

La sua attenzione verso il futuro e la sostenibilità l’ha portata a conseguire un Master in ESG (Environmental, Social, Governance ovvero Ambiente, Sociale e di Governance aziendale).

“Il percorso professionale dell’Arch. Corsi ci permette di immaginare un’Arese sempre più sostenibile e a misura dei suoi abitanti. La sua esperienza e le sue competenze saranno un valore aggiunto fondamentale per la nostra Amministrazione e la sua visione ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per il bene della nostra comunità” – ha dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli.

Le deleghe assegnate

Alla neo assessora sono state assegnate le seguenti deleghe:

Edilizia residenziale pubblica

Urbanistica ed Edilizia privata

Casa

Rigenerazione urbana e nuclei storici

Sostenibilità ambientale