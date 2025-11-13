New entry in Giunta a Vittuone: a sei mesi dalle elezioni comunali, il sindaco Laura Bonfadini ha nominato Angelo Gini nuovo assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio e Ambiente.

Un nuovo assessore per la Giunta di Vittuone

La decisione, ufficializzata ieri, arriva in un momento delicato per l’amministrazione. Classe 1975, Gini vive a Santo Stefano Ticino ed è presidente del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa edilizia. Alle spalle ha un’esperienza amministrativa nel suo Comune, dove ha seguito in passato Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici. È inoltre consigliere comunale e membro degli organismi regionali e nazionali di rappresentanza delle cooperative edilizie.

«Ringrazio Angelo per aver accettato questo incarico in una fase non semplice» ha dichiarato il sindaco, annunciando anche un aggiornamento delle deleghe in Giunta. Angelo Poles, oltre ai compiti già assegnati, seguirà d’ora in avanti anche Lavori Pubblici, Viabilità, Impianti sportivi, Cimitero e Manutenzioni. A Gini, invece, spetteranno le deleghe a Territorio e Ambiente, Urbanistica ed Edilizia Privata.

La nomina ovviamente non è passata inosservata e ha suscitato le reazioni critiche dell’opposizione.