Il sindaco Fortunata Barni ha nominato il nuovo assessore all’Istruzione: si tratta di Valentina Gatti, 43 anni, insegnante, residente a Robecco sul Naviglio da alcuni anni.
Un nuovo assessore all’Istruzione per Robecco
La nomina, avvenuta nei giorni scorsi, è stata ufficializzata nel consiglio comunale di martedì 7 ottobre, a seguito delle dimissioni di Alessandra Turati.
Piemontese d’origine, Valentina Gatti consegue il diploma di scuola superiore a indirizzo psico-pedagogico e intraprende il percorso professionale nel settore educativo, vincendo un concorso pubblico come educatrice. Negli anni accetta una proposta di crescita in un contesto diverso da quello scolastico, assumendo ruoli di responsabilità e ampliando le competenze nell’organizzazione e nella gestione. In seguito a un trasferimento in Sicilia si riavvicina al mondo educativo, collaborando con enti sociali e associazioni locali e impegnandosi in progetti rivolti ai bambini del quartiere Brancaccio di Palermo: un’esperienza intensa e significativa, che rappresenta un momento di profonda crescita personale e professionale. Rientrata in provincia di Milano, riprende l’attività didattica come insegnante.
Attualmente, a seguito del superamento del concorso ordinario, lavora alla scuola primaria di Marcallo con Casone.
Le parole del nuovo assessore
Il nuovo assessore ha dichiarato:
“Con grande piacere ho accolto la proposta di entrare a far parte del gruppo ‘Esserci’ e della giunta comunale, guidata dal sindaco Barni, una delle prime persone che ho avuto modo di conoscere e apprezzare qui a Robecco. L’opportunità di ricoprire il ruolo di assessore rappresenta per me una nuova e stimolante sfida. Dopo anni vissuti all’interno del mondo dell’istruzione come insegnante, sono ora curiosa di esplorare anche il lato della gestione, della progettazione e dello sviluppo delle politiche educative, per contribuire in modo attivo e consapevole al benessere della comunità. Questa nuova avventura porta con sé entusiasmo, senso di responsabilità e desiderio di mettermi in gioco, con l’obiettivo di offrire il mio contributo in modo concreto e costruttivo. Ringrazio il sindaco per la fiducia accordata”.