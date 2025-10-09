Il sindaco Fortunata Barni ha nominato il nuovo assessore all’Istruzione: si tratta di Valentina Gatti, 43 anni, insegnante, residente a Robecco sul Naviglio da alcuni anni.

Un nuovo assessore all’Istruzione per Robecco

La nomina, avvenuta nei giorni scorsi, è stata ufficializzata nel consiglio comunale di martedì 7 ottobre, a seguito delle dimissioni di Alessandra Turati.

Piemontese d’origine, Valentina Gatti consegue il diploma di scuola superiore a indirizzo psico-pedagogico e intraprende il percorso professionale nel settore educativo, vincendo un concorso pubblico come educatrice. Negli anni accetta una proposta di crescita in un contesto diverso da quello scolastico, assumendo ruoli di responsabilità e ampliando le competenze nell’organizzazione e nella gestione. In seguito a un trasferimento in Sicilia si riavvicina al mondo educativo, collaborando con enti sociali e associazioni locali e impegnandosi in progetti rivolti ai bambini del quartiere Brancaccio di Palermo: un’esperienza intensa e significativa, che rappresenta un momento di profonda crescita personale e professionale. Rientrata in provincia di Milano, riprende l’attività didattica come insegnante.

Attualmente, a seguito del superamento del concorso ordinario, lavora alla scuola primaria di Marcallo con Casone.

Le parole del nuovo assessore

Il nuovo assessore ha dichiarato: