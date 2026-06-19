Un milione e 260mila euro per risolvere gli allagamenti di via Piave

Un finanziamento da circa un milione e 260mila euro per affrontare una storica criticità legata agli allagamenti nelle vie Piave, Carducci e Monte Grappa.

Santo Stefano Ticino primo in graduatoria: 1,26 milioni contro gli allagamenti in via Piave

Il Comune di Santo Stefano Ticino si è classificato al primo posto nella graduatoria del bando della Città metropolitana di Milano – Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, ottenendo le risorse necessarie per realizzare un importante intervento di mitigazione del rischio idraulico. Il progetto consentirà di intervenire su una problematica che da anni interessa il comparto, soggetto a difficoltà nel deflusso delle acque meteoriche e a episodi di allagamento durante gli eventi piovosi più intensi. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova rete per la raccolta delle acque meteoriche, collegata a un sistema di dispersione nel Parco Marco Simoncelli, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica dell’area e aumentare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici.

Ciclabile, parcheggi e nuove superfici permeabili per assorbire l’acqua piovana

Accanto alle opere idrauliche, il progetto comprende la realizzazione di un primo tratto di pista ciclabile lungo via Piave, il ridisegno delle aree di sosta e una nuova organizzazione dei parcheggi. È inoltre prevista la riqualificazione degli spazi pubblici attraverso soluzioni innovative e permeabili in grado di favorire l’assorbimento delle acque piovane.

«Grazie a questo finanziamento manteniamo una promessa fatta ai cittadini»

Il sindaco Dario Tunesi e l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Cucchetti dichiarano:

«L’ottenimento di questo importante finanziamento non è un traguardo casuale, ma il frutto di un lavoro di programmazione che portiamo avanti da anni. Questa Amministrazione, consapevole della situazione critica di via Piave, si era presa da tempo l’impegno di trovare le risorse necessarie e oggi, grazie a questo finanziamento, manteniamo la promessa. Non solo risolveremo un problema, ma l’opera verrà realizzata migliorando la qualità degli spazi pubblici, la sicurezza idraulica e la mobilità sostenibile».

Ora avanti verso la progettazione definitiva e la gara d’appalto

Ora il progetto dovrà affrontare l’iter amministrativo che porterà alla progettazione definitiva ed esecutiva, per poi passare all’appalto e alla realizzazione dei lavori. L’Amministrazione comunale ringrazia la Città metropolitana di Milano per il finanziamento ottenuto e il Gruppo Cap per la collaborazione nella predisposizione della documentazione e della candidatura e sottolinea:

«Questo risultato conferma la determinazione della Giunta nel presidiare bandi e opportunità di finanziamento, continuando a investire energie e competenze per dare risposte concrete alle esigenze del territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini».