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“Un cartello fantasma nel cantiere del Biciplan”: protesta la Lega di Nerviano.

“Un cartello fantasma nel cantiere del Biciplan”

“Un foglio di carta stampato, un divieto perentorio e il vuoto assoluto sulla reale paternità dell’atto. È l’ennesimo capitolo della gestione approssimativa che circonda i lavori del Biciplan nel territorio di Nerviano”. Così la Lega di Nerviano, forza di opposizione, punta il dito sullo stato in cui versa il cantiere del Biciplan, maxi pista ciclabile che corre sul Sempione.

La protesta del Carroccio

“Nei giorni scorsi, i tanti cittadini che frequentano il tratto completato della pista ciclabile – in particolare quello nevralgico tra il ponte del Cimitero sul Villoresi e la Chiesa della Colorina – si sono trovati di fronte a una sorpresa grottesca: la comparsa improvvisa di cartelli con la scritta ‘Divieto di transito-Pista non collaudata. Accesso consentito esclusivamente al personale espressamente autorizzato’ – protesta il Carroccio – Su questi cartelli non compare alcuna firma, né alcun logo istituzionale o riferimento a un provvedimento ufficiale che ne giustifichi e ne attesti la validità legale. Il risultato? Una situazione paradossale sotto gli occhi di tutti, con pedoni e ciclisti che continuano a transitare normalmente, ignorando una prescrizione che genera solo confusione”.

E il Carroccio chiede alle istituzioni: “Senza un provvedimento ufficiale che valore hanno? Dov’è la validità territoriale? Città Metropolitana dia delle risposte”.