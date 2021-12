Morimondo

Sindaco Marelli: "Coprirebbe le opere di manutenzione un po’ più urgenti, come falle sul tetto e interventi sull’intonaco rovinato delle infiltrazioni".

Un bando di 500mila euro per l'Abbazia di Morimondo. All'indomani del passaggio di proprietà storico, dal Demanio al Comune, Gli uffici municipali di Morimondo stanno predisponendo un progetto che se, ritenuto meritevole, darebbe accesso ad un finanziamento che servirebbe per coprire il 100% di manutenzione e rifacimento del tetto e di intonaci della struttura.

Dopo secoli di attesa, il Comune di Morimondo è tornato ad essere l’unico proprietario della sua stupenda Abbazia. Un passaggio storico che il sindaco Marco Marelli ha dedicato a tutti i cittadini ed amministratori del passato, del presente e del futuro, perché "è e dovrà essere un risultato di tutti, da conservare e valorizzare". Un grande risultato permesso da una legge che consente ad un Comune di chiedere un bene artistico al Demanio. Marelli e i suoi non si sono però seduti a festeggiare, da tempo sono al lavoro per ottenere il primo finanziamento. Riguarderà quelle opere di manutenzione un po’ più urgenti, spiega Marelli, come falle sul tetto o interventi sull’intonaco rovinato a causa delle infiltrazioni.

Le parole del sindaco Marelli

"Stiamo predisponendo un progetto per questo finanziamento regionale che prevede la valorizzazione del patrimonio culturale e se dovessimo vincere il bando otterremmo un contributo con il finanziamento al 100%, Corrisponderebbe a 500mila euro da investire per il restauro di parti un po’ più ammalorate dell’Abbazia. Vorremo riportare l’abbazia in una condizione migliore dì quella in cui è adesso. Siamo tutti veramente felici. Questo complesso è stato per secoli separato da vicende più grandi dì noi, però pian pianino con la nostra tenacia la nostra comunità ha fatto i suoi passettini e si è riusciti a fare questa un’impresa, chiamiamola così".

L'acquisizione potrebbe essere replicata in altri comuni

La speranza è che quanto successo per a Morimondo possa aprire uno spiraglio, una via anche per altri territori, per altri sindaci. Marelli:

"Sappiamo che altri territori si muovono in questo senso, il percorso è lungo ma vale la pena. Alcune persone, anche amministratori locali, mi dicono ma perché l’abbiamo fatto? Perché vi accollate solo spese, responsabilità, eccetera... Quando si amministra non bisogna guardare soltanto a tutti gli aspetti difficili che si va ad affrontare ma mantenere l’obiettivo su ciò che di bello si può fare e si può soprattutto lasciare a quelli dopo di noi".

