Uberto Re lascia la lista civica Gente di Rho e passa nelle file del Gruppo Misto. Sarà ufficializzato nel corso del prossimo consiglio comunale il passaggio di Re dalla civica creata da Marco Tizzoni al Gruppo Misto.

Ringrazio tutte le persone che mi hanno insegnato, aiutato e supportato in questi anni

«Dopo un'esperienza decennale in un gruppo civico di centrodestra, dopo l'esperienza di candidato sindaco alle ultime elezioni e quindi i due anni in consiglio comunale all’opposizione ringrazio tutte le persone che mi hanno insegnato, aiutato e supportato in questi anni ma la mia scelta è ora, quella di vedere e poter valutare gli aspetti legati alla nostra Città di Rho, con una visione più ampia rispetto a quanto fatto fino ad oggi e con collegamenti politici regionali e perché no, anche nazionali - afferma Uberto Re - E’ necessario, “sfruttare” tutte le opportunità che derivano da provvedimenti attuativi regionali e nazionali in particolare ora che i Progetti del Pnrr dovranno essere “messi a terra”, ogni suggerimento per creare meno disagi alla popolazione sarà benvenuto.

Nessuna critica verso i movimenti civici, voglio avere una visione politica più ampia

Proprio per tutti questi progetti è necessario, ad esempio, avere ottime relazioni con il governo che amministra Regione Lombardia» Uberto Re un politico che ha sempre creduto nelle liste civiche «Nessuna critica verso i movimenti civici che sono e restano un’importante realtà politica locale, tuttavia la possibilità di avere una visione più ampia, valutando anche le opportunità possibili tra pubblico e privato (e quindi secondo una visione sussidiaria della politica), il desiderio di collaborare e non fare solo sterile opposizione sono nelle mie corde, l’ambito sociale, il nuovo teatro, la viabilità, il verde, il commercio sono tutti argomenti da affrontare con una marcia in più senza sprechi e con spesa equilibrata, sono gli argomenti che più mi stanno a cuore e spero di avere l’opportunità di poterne discutere sia con la maggioranza che con l’opposizione per dare a questa Città con seri problemi, una possibilità in più di sviluppo a 360 - conclude Uberto Re».