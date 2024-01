Mezzo secolo alla guida della Schola Cantorum: festa per il maestro Achille Nava

Achille Nava, attuale maestro e direttore del coro «Schola Cantorum» del Santuario dell’Addolorata di Rho sabato, 6 gennaio, ha festeggiato i 50 anni di direttore.

Un percorso iniziato il 6 gennaio del 1974

Cinquant’anni alla guida della corale ai quali vanno aggiunti altri anni da corista. Il primo incontro tra il maestro rhodense e la «Schola Cantorum» risale a quando da bambino entrò a farne parte come corista.

«Dopo l’esperienza come piccolo cantore, sono passato nel coro dei Pueri Cantores, allora diretti dal maestro Luigi Toja. Con lui ho continuato gli studi musicali diplomandomi in pianoforte al Conservatorio di Milano - ha spiegato il maestro Nava - L’attività di direttore di coro è iniziata nel 1972 con i Cantori di Cerano, ma avendo saputo che la “Schola Cantorum” era rimasta senza direttore, mi sono presentato ai Padri Oblati offrendo la mia disponibilità. Dopo alcuni colloqui mi è stato affidato l’incarico che dura tuttora».

Una delle corali più importanti della Lombardia

Mezzo secolo alla guida di una delle corali più importanti della Lombardia che durante le festività accompagna le funzioni liturgiche in Santuario.

«Negli anni ho insegnato un vasto repertorio di musica sacra per rispondere con puntualità alle esigenze della liturgia, che resta sempre l’impegno principale di tutti i coristi».

Non solo in Santuario, sempre diretta dal maestro Nava la «Schola Cantorum» si è esibita in serate di solidarietà: presenze in case di riposo, nel carcere di San Vittore di Milano e concerti per la raccolta fondi. «Un riconoscimento importante della mia carriera l’ho ricevuto il 2 giugno del 2014, quando sono stato insignito dalla città di Rho dell’onorificenza civica di Cittadino Benemerito con la seguente motivazione: “La dedizione alla Musica Sacra in oltre 40 anni di attività».