città sempre più green

In programma una serie di interventi orientati a sensibilizzare la cittadinanza

I Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Cornaredo, Corsico, Cusago, Gaggiano, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione di iniziative comuni in tema di tutela e sostenibilità ambientale.

Tutela e sostenibilità ambientale al centro dei progetti dei Comuni

Gli assessori all’Ambiente dei comuni firmatari si sono incontrati più volte ad hanno concordato di promuovere una serie di interventi orientati a sensibilizzare la cittadinanza ad una gestione più attenta e rispettosa delle norme in tema di tutela ambientale; diffondere presso i cittadini la cultura dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare stimolando al riutilizzo dei beni e delle risorse e condividere buone pratiche

Si partirà dagli studenti

La prima iniziativa, che partirà nei prossimi giorni, ha come oggetto un concorso di idee , rivolto a classi delle scuole medie e a gruppi organizzati di ragazzi per l’elaborazione di manifesti, video, spot o prodotti musicali sul tema della lotta all’abbandono dei rifiuti. L’abbandono dei rifiuti o il mancato rispetto delle regole di conferimento, infatti, impatta in maniera significativa sui Comuni che si trovano a volte a dover gestire vere e proprie “discariche a cielo aperto”, ma non solo: i cassonetti vengono riempiti con materiale improprio, i cestini stradali utilizzati come contenitori di rifiuti domestici e nelle strade spesso osserviamo cartacce, bottiglie e mozziconi di sigarette abbandonati da chi ha dimenticato le più elementari norme del vivere civile. Gli elaborati vincitori del concorso saranno utilizzati per una campagna di sensibilizzazione della popolazione dei Comuni promotori.