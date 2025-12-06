“Troppi rifiuti abbandonati, dove sono le Trap-Cam?”: la richiesta dell’ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi al Comune.

“Troppi rifiuti abbandonati, dove sono le Trap-Cam?”

“Constatato che l’abbandono dei rifiuti sul territorio è, purtroppo in continuo aumento, soprattutto nelle aree periferiche e boschive, vogliamo sapere come, se e quante vengono utilizzate le tanto sbandierate ‘trap-cam'”..

Questa la richiesta che arriva da Massimo Cozzi, ex sindaco di Nerviano e oggi capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega, che chiede spiegazioni alla Giunta comunale sull’utilizzo delle famose telecamere piazzate in alcune zone del territori comunale per «catturare» chi abbandona rifiuti illegalmente.

Le richieste

“Chiediamo di sapere da quante telecamere è costituita l’attrezzatura denominata ‘Trap cam’ in dotazione al comando di Polizia Locale, quando è stata acquistata l’ultima videocamera a disposizione del comando stesso, quando è stata utilizzata per l’ultima volta una videocamera di questo tipo” afferma Cozzi.

E ancora: “Come è effettuato l’uso dell’attrezzatura (se è all’occasione, su richiesta oppure a fronte di un calendario predefinito), quante volte è stata utilizzata nell’ultimo anno solare, quanti reati sono stati rilevati-documentati grazie al suo uso e quante e quali sanzioni sono state comminate grazie all’uso di questa telecamera. Basta girare per il territorio per capire come sta aumentando il degrado. Il contrasto all’abbandono dei rifiuti deve sempre più diventare una delle priorità”.