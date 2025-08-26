"Troppe piante infestate da parassiti, serve agire"

LA RICHIESTA DELLA LEGA AL COMUNE

La Lega, forza di minoranza, chiede al Comune di farsi parte attiva verso Regione Lombardia vista la situazione in paese

"Troppe piante infestate da parassiti, il Comune agisca": la richiesta della Lega a Nerviano.

"Sappiamo quanto sta facendo Regione Lombardia, quello che chiediamo è che il Comune si faccia interlocutore prezioso e, se necessario, da tramite tra i cittadini e la Regione". Questa la richiesta della Lega di Nerviano, forza di opposizione, sul fronte della salute di molte piante in paese attaccate da parassiti.

La situazione in paese

"Portiamo l'attenzione sulle numerose piante pubbliche e private alle prese, in questo periodo, con diverse tipologie di infestazioni che, in diversi casi, ne mettono in discussione l'esistenza - affermano dal Carroccio - Stiamo parlando della Takahashia Japonica, della Popilia Japonica e dell'Infantria americana, diverse tra loro ma che, in misura maggiore rispetto agli anni scorsi, si stanno manifestando con forza e visibilità sull'intero territorio. La nostra richiesta è per far sì che si intervenga sulle piante di proprietà comunale per limitare l'infestazione e cercare di salvaguardarle con interventi specifici e puntuali e si diano informazioni dettagliate a tutti quei cittadini che si rivolgono agli uffici comunali perchè hanno piante coinvolte e cercano un supporto per riuscire a fare qualcosa per debellare queste infestazioni".