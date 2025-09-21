Trattore ribaltato in via Fratelli Bandiera, il sindaco Barni ribatte alla lista Coerenza

Il tema della viabilità stradale continua a tenere banco nella politica di Robecco sul Naviglio. Questa volta è il gruppo consiliare di centrodestra Coerenza a sollevare la questione, prendendo spunto da un recente episodio avvenuto venerdì scorso, quando un carro agricolo carico di balle di fieno si è ribaltato nel pioppeto sottostante via Fratelli Bandiera.

Trattore ribaltato in via Bandiera, il sindaco ribatte a Coerenza

«Si tratta dell’ennesimo episodio che si aggiunge a una lunga lista» esordisce la lista civica, spiegando che

«tutti questi incidenti hanno un denominatore comune: la banchina più bassa rispetto alla carreggiata, che rende il tratto estremamente pericoloso. È grave che, nonostante le segnalazioni, l’amministrazione e l’ufficio tecnico continuino a definire “regolare” una situazione che di regolare non ha nulla. La minimizzazione davanti a episodi così gravi rappresentano una mancanza di responsabilità istituzionale». «Chiediamo che l’Amministrazione e l’ufficio tecnico assumano finalmente le proprie responsabilità, disponendo immediati interventi di messa in sicurezza: rialzo della banchina, barriere protettive e adeguata manutenzione. Non è più accettabile aspettare il prossimo incidente per intervenire» conclude la civica.

Non si è fatta attendere la replica dell’Amministrazione comunale, che accusa Coerenza di diffondere informazioni «false e strumentali» affermando di essere stata costretta a intervenire per ristabilire la verità dei fatti.

«Gli incidenti non sono dovuti allo stato della strada – dichiara il sindaco Fortunata Barni – ma ad altre cause e chi conosce la verità dovrebbe evitare di raccontare bugie allo scopo di polemizzare contro la giunta, speculando sulle tragedie». Sul ribaltamento del carro agricolo carico di balle di fieno, è accaduto «qualcosa di molto grave» spiegano dal Comune. L’incidente è avvenuto venerdì 12 settembre tra le 12 e le 13, «dovuto con ogni probabilità alla velocità elevata del mezzo Ma nessuno ha informato la Locale: né il conducente né il proprietario del terreno». Un fatto definito «molto grave» dal sindaco, poiché il ribaltamento «ha provocato un cedimento della banchina e non viceversa, come sostiene l’opposizione».

Dal palazzo municipale precisano inoltre che il sindaco è venuto a conoscenza dell’accaduto alle 18 grazie alla segnalazione di un cittadino e si è recato sul posto con la polizia locale:

«Abbiamo trovato una situazione surreale: un mezzo stava liberando il terreno, infilzando le balle di fieno e trasportandole lungo la pubblica via verso una destinazione che ancora oggi non conosciamo con certezza. Mi chiedo: se il sindaco non fosse stato avvisato, qualcuno avrebbe detto qualcosa oppure una situazione di pericolo sarebbe stata ignorata?»

L’Amministrazione respinge dunque ogni accusa di inerzia e chiarisce che lungo la strada è appena stata rifatta la segnaletica orizzontale. Sono state richieste le relazioni alla Polizia Locale e avviate le verifiche tecniche; seguiranno gli atti di competenza nei confronti dei responsabili di eventuali omissioni e, se necessario, le prescrizioni per il ripristino in sicurezza. Sul finale, l’affondo di Barni: