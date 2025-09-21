Viabilità locale

Trattore ribaltato in via Fratelli Bandiera, il sindaco Barni ribatte alla lista Coerenza

Secondo il primo cittadino «è l’incidente che ha provocato il cedimento della banchina, non viceversa»

Trattore ribaltato in via Fratelli Bandiera, il sindaco Barni ribatte alla lista Coerenza

Robecco sul Naviglio · 21/09/2025 alle 15:00

Il tema della viabilità stradale continua a tenere banco nella politica di Robecco sul Naviglio. Questa volta è il gruppo consiliare di centrodestra Coerenza a sollevare la questione, prendendo spunto da un recente episodio avvenuto venerdì scorso, quando un carro agricolo carico di balle di fieno si è ribaltato nel pioppeto sottostante via Fratelli Bandiera.

Trattore ribaltato in via Bandiera, il sindaco ribatte a Coerenza

«Si tratta dell’ennesimo episodio che si aggiunge a una lunga lista» esordisce la lista civica, spiegando che

«tutti questi incidenti hanno un denominatore comune: la banchina più bassa rispetto alla carreggiata, che rende il tratto estremamente pericoloso. È grave che, nonostante le segnalazioni, l’amministrazione e l’ufficio tecnico continuino a definire “regolare” una situazione che di regolare non ha nulla. La minimizzazione davanti a episodi così gravi rappresentano una mancanza di responsabilità istituzionale».

«Chiediamo che l’Amministrazione e l’ufficio tecnico assumano finalmente le proprie responsabilità, disponendo immediati interventi di messa in sicurezza: rialzo della banchina, barriere protettive e adeguata manutenzione. Non è più accettabile aspettare il prossimo incidente per intervenire» conclude la civica.

Non si è fatta attendere la replica dell’Amministrazione comunale, che accusa Coerenza di diffondere informazioni «false e strumentali» affermando di essere stata costretta a intervenire per ristabilire la verità dei fatti.

«Gli incidenti non sono dovuti allo stato della strada – dichiara il sindaco Fortunata Barni – ma ad altre cause e chi conosce la verità dovrebbe evitare di raccontare bugie allo scopo di polemizzare contro la giunta, speculando sulle tragedie».

Sul ribaltamento del carro agricolo carico di balle di fieno, è accaduto «qualcosa di molto grave» spiegano dal Comune. L’incidente è avvenuto venerdì 12 settembre tra le 12 e le 13, «dovuto con ogni probabilità alla velocità elevata del mezzo Ma nessuno ha informato la Locale: né il conducente né il proprietario del terreno». Un fatto definito «molto grave» dal sindaco, poiché il ribaltamento «ha provocato un cedimento della banchina e non viceversa, come sostiene l’opposizione».

Dal palazzo municipale precisano inoltre che il sindaco è venuto a conoscenza dell’accaduto alle 18 grazie alla segnalazione di un cittadino e si è recato sul posto con la polizia locale:

«Abbiamo trovato una situazione surreale: un mezzo stava liberando il terreno, infilzando le balle di fieno e trasportandole lungo la pubblica via verso una destinazione che ancora oggi non conosciamo con certezza. Mi chiedo: se il sindaco non fosse stato avvisato, qualcuno avrebbe detto qualcosa oppure una situazione di pericolo sarebbe stata ignorata?»

L’Amministrazione respinge dunque ogni accusa di inerzia e chiarisce che lungo la strada è appena stata rifatta la segnaletica orizzontale. Sono state richieste le relazioni alla Polizia Locale e avviate le verifiche tecniche; seguiranno gli atti di competenza nei confronti dei responsabili di eventuali omissioni e, se necessario, le prescrizioni per il ripristino in sicurezza. Sul finale, l’affondo di Barni:

«Invece di alimentare la propaganda, l’opposizione rifletta su quanto accaduto e su certi modi di fare politica. La sicurezza si tutela con i fatti, non con slogan e bugie».

Tu cosa ne pensi?