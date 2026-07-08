Transizione energetica, il sindaco Colombo alla prima scuola nazionale Renael

C’era anche il sindaco di Bareggio Linda Colombo tra i 65 giovani amministratori provenienti da tutte le regioni italiane che hanno partecipato al percorso di alta formazione sulla transizione energetica dei territori svoltosi lunedì 6 e martedì 7 luglio a Venezia.

Una masterclass nazionale sulla transizione energetica

Nel corso della prima edizione della masterclass nazionale “Formare la leadership locale: strumenti per la transizione energetica dei territori”, promossa da Renael – Rete nazionale delle agenzie energetiche locali, con la collaborazione scientifica dell’Università Iuav di Venezia, sull’Isola di San Servolo, sono stati affrontati i principali temi legati alla trasformazione energetica dei territori: pianificazione energetica e urbana, forme di partenariato pubblico-privato, adattamento ai cambiamenti climatici, rigenerazione urbana e modelli di governance integrata, con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli amministratori chiamati a gestire le sfide della transizione ecologica.

Linda Colombo: «Investire in sostenibilità è una priorità»

Il sindaco Linda Colombo dichiara:

«La transizione energetica e l’adattamento ai cambiamenti climatici rappresentano sfide che i Comuni sono chiamati ad affrontare ogni giorno con responsabilità e visione. Occasioni di formazione come questa sono fondamentali perché permettono agli amministratori di confrontarsi con esperti e colleghi provenienti da tutta Italia, acquisendo strumenti concreti da mettere al servizio delle proprie comunità. Bareggio continuerà a investire in politiche orientate alla sostenibilità, all’efficienza energetica e alla qualità della vita dei cittadini».

L’impegno del Comune per la transizione ecologica

La partecipazione del Comune di Bareggio conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rafforzare le competenze necessarie per affrontare le sfide della sostenibilità, dell’efficienza energetica e dell’adattamento ai cambiamenti climatici, favorendo politiche sempre più efficaci a beneficio della comunità.

Il percorso proseguirà a ottobre a Roma

La masterclass rappresenta il primo percorso nazionale dedicato alla formazione della governance locale sui temi dell’energia e del clima e proseguirà il 6 e 7 ottobre a Roma, nell’ambito di Green Horizon 2026, il meeting annuale delle agenzie per l’energia italiane. L’iniziativa è stata promossa da Renael con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), la collaborazione scientifica dell’Università Iuav di Venezia e il supporto di Publica – Scuola Anci per giovani amministratori.