Torna utilizzabile l’autosilo di via degli Orti

Da lunedì 6 luglio 2026, il l’autosilo di via degli Orti ad Arese tornerà a essere fruibile secondo le modalità vigenti prima dell’inizio dei lavori.

Le modalità

Entro lunedì 6 luglio è necessario restituire i pass concessi per residenti e autorizzati rilasciati durante il periodo dei lavori di rigenerazione urbana del centro storico. I pass vanno restituiti alla Polizia locale (via Madre Teresa di Calcutta 3). Tutti i pass saranno disabilitati.

Da lunedì 6 luglio, al fine di garantire la massima accessibilità e il corretto ricambio dei veicoli a beneficio di tutti i cittadini e delle attività commerciali della zona, il parcheggio sarà fruibile con pagamento della sosta su base oraria e in abbonamentoalle tariffe in vigore prima dell’inizio dei lavori. La prima ora è sempre gratuita. Anche dalle 21 alle 23 è gratuito (con accesso alle 20, la prima ora gratuita si somma alle due ore successive). Per informazioni e tariffe: https://comune.arese.mi.it/ luogo/parcheggio-via-degli- orti/

Gli unici titoli di accesso validi per il parcheggio sono la tessera (fornita agli abbonati) o il ticket (per gli utenti a rotazione, prelevato dalla torretta in ingresso). È obbligatorio portare sempre con sé ticket o tessera, fondamentali anche per l’accesso pedonale al parcheggio, soprattutto nelle ore notturne in cui il parcheggio sarà chiuso per sicurezza con porta sezionale.

Per ulteriori info e per chiarimenti: Polizia locale, 02.93527450 (da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00).