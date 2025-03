Torna "Camminiamo col sindaco" per "scovare" i problemi in paese

"Camminiamo col sindaco", torna l'iniziativa promossa dal Comune di San Vittore Olona.

Torna l'iniziativa "Camminiamo col sindaco", promossa dal Comune di San Vittore Olona. Dopo aver già proposto l'evento nei mesi scorsi, ora il sindaco Marco Zerboni è pronto per l'esperienza primaverile che partirà domani, mercoledì 26 marzo 2025. Si tratta di una camminata alla quale sono invitati tutti i cittadini che potranno così, al fianco del primo cittadino, segnalare e far verificare eventuali problematiche del paese.

Gli obiettivi

"Dopo la sospensione invernale riprendono ogni mercoledì le camminate del sindaco in compagnia dei cittadini sanvittoresi - spiega Zerboni - Appuntamento stesso posto stessa ora. Un modo per stare insieme, fare un po' di movimento e chiacchierare sui progetti e raccogliere proposte dai sanvittoresi. Ci auguriamo una grande partecipazione. In caso di forte maltempo si rinvia alla settimana successiva". L'appuntamento è ogni mercoledì, con ritrovo alle 18.15 nel parcheggio delle scuole elementari di via 24 Maggio (la camminata durerà 40-50 minuti).