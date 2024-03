Tolta intitolazione area cani a Tobagi, Fdi: "Gli abbiamo ridato dignità"

Soddisfazione da parte del gruppo di Fratelli d'Italia a Bareggio per la rimozione della targa sull'area cani cittadina dedicata a Walter Tobagi.

Il gruppo consigliare di Fratelli D'Italia, insieme al vicesindaco Roberto Lonati, ha espresso il proprio ringraziamento a tutta la maggioranza per il sostegno alla mozione approvata che stabilisce la rimozione della dedica a Walter Tobagi esposta al parco utilizzato dai cani.

"Con questa mozione abbiamo ridato dignità ad un uomo che negli anni 80 è stato ucciso dal gruppo eversivo comunista della brigata 28 marzo. Assassinato per le sue idee contro i terroristi perché uomo delle istituzioni, giornalista, socialista, cattolico e anticomunista. Troveremo il modo per intitolare a lui un posto che sia degno per ricordarlo".