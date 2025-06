Tesoreria, poste e centro prelievi: l'Amministrazione risponde all'opposizione

Il comunicato pone poi l'accento su quella che a detta dell'opposizione è una mancanza di attenzione verso i servizi essenziali, soprattutto per le persone anziane, sintomo di una gestione amministrativa che appare sempre più distante dalla realtà e dalle necessità della propria comunità.

Non è tardata ad arrivare la replica dell'Amministrazione comunale, che "ritiene opportuno fare alcune precisazioni, con l’obiettivo di riportare il confronto sul piano della verità, della concretezza e del rispetto per l’intelligenza dei cittadini".

Così il sindaco Fortunata Barni sul trasferimento del servizio di tesoreria a Magenta:

"È bene chiarire che l’amministrazione ha agito nel pieno rispetto della normativa. Come previsto dalla legge è stato pubblicato un bando per l’assegnazione del servizio. A partecipare è stato un solo istituto bancario, con sede a Magenta. Non spetta al Comune decidere in modo arbitrario a chi affidare un servizio pubblico: le regole ci sono e vanno seguite. La trasparenza e il rispetto delle procedure sono per noi un principio irrinunciabile".

Per quanto riguarda la chiusura temporanea dell’ufficio postale, l’amministrazione precisa che si tratta di un intervento deciso in autonomia da Poste Italiane:

Anche per quanto riguarda il centro prelievi, l’Amministrazione respinge ogni accusa di inerzia:

"All’opposizione piace chiacchierare mentre noi preferiamo lavorare. Il centro prelievi sarà pronto in tempi brevi ed è il frutto di un lavoro serio, svolto in collaborazione con altri quattro Comuni e attraverso una procedura complessa, che abbiamo seguito passo dopo passo. Le parole non bastano: servono impegno, relazioni istituzionali e capacità amministrativa. In un tempo in cui è facile diffondere slogan per inseguire consensi facili, la nostra amministrazione continua a scegliere la via della responsabilità, della progettualità e della serietà. La fiducia dei cittadini si costruisce con il lavoro quotidiano, non con i comunicati ad effetto".