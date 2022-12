Terremoto nel Pd di Bollate: l'assessora autosospesa e i due consiglieri dimissionari

Grandi cambiamenti nel Partito democratico bollatese da ieri sera, 20 dicembre: durante il Consiglio comunale, oltre alla comunicazione delle dimissioni dell'assessora Lucia Rocca, il Consigliere Enrico Giuliano Confalonieri si è dimesso e Eugenio Pietro Barlassini è passato al gruppo misto.

Il Consiglio comunale di ieri sera

Momenti di tensione ma anche di commozione durante il Consiglio comunale del Comune di Bollate ieri sera. Durante la sezione dedicata alle comunicazioni, ha preso per primo la parola il sindaco Francesco Vassallo.

Lucia Rocca ha rimesso nelle mani del sindaco le deleghe

Come già anticipato negli scorsi giorni, l'assessora (ormai ex) ai Lavori pubblici Lucia Rocca ha rimesso le deleghe al sindaco Vassallo. Inoltre, si è autosospesa anche dal Partito democratico. Lei, infatti, è stata una delle fondatrici della Ong "Fight impunity" al centro dello scandalo del Qatar-gate con l'incarico di tesoriere. Malgrado questo, non risulta tra l'elenco degli indagati dell'inchiesta guidata dalla Procura federale Belga. Lucia Rocca, ieri, non era presente in aula. E' il sindaco Vassallo, infatti, a comunicarlo durante il Consiglio comunale.

Eugenio Pietro Barlassina

Colui che ha preso la parola poco dopo è stato il Consigliere Eugenio Pietro Barlassina, che ha comunicato alla cittadinanza e ai colleghi la decisione di dimettersi dal Partito democratico e di spostarsi nel Gruppo misto rimanendo sempre in appoggio della maggioranza come sostenitore di Azione, il partito di Carlo Calenda.

Enrico Giuliano Confalonieri

"A sorpresa", sono arrivate anche le dimissioni del dottor Enrico Giuliano Confalonieri, classe 1938, dentista di professione con la passione per la politica che per anni ha ricoperto il ruolo di Consigliere. Una decisione presa "per questioni personali", ha spiegato Confalonieri, "per l'età e per questioni di salute". Una figura storica del parlamentino bollatese che ha fatto il suo ingresso in aula consiliare per l'ultima volta. Numerosissimi gli attestati di stima nei suoi confronti come professionista, politico e uomo.