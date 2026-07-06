Tanti al primo gazebo di Futuro Nazionale

Incuriositi dalla politica del Generale Roberto Vannacci e dal programma elettorale del suo movimento, Futuro Nazionale. Sono state numerose le persone che nella mattinata di sabato hanno visitato il gazebo situato all’angolo tra via Madonna e Largo Kennedy nel centro di Rho.

“Il dialogo e la vicinanza ai cittadini sono i valori su cui vogliamo costruire il nostro percorso”

“E’ stato il primo gazebo del Comitato Costituente 1218 effettuato in città – afferma Katia Francesca Di Vita referente del Comitato Rhodense – Desidero ringraziare sinceramente tutti i tesserati e i sostenitori che hanno dedicato il loro tempo, la loro passione e il loro impegno Insieme abbiamo dimostrato che la partecipazione, il dialogo e la vicinanza ai cittadini sono i valori su cui vogliamo costruire il nostro percorso.«Programma nazionale e problemi locali, chi si è fermato al gazebo di Futuro Nazionale ha espresso quelle che sono le problematiche della città.

“Parlare di amministrative adesso è presto, noi continueremo ad ascoltare i rhodensi con serietà e rispetto

“Adesso è ancora presto parlare delle prossime elezioni – ha affermato Di Vita – noi continueremo a essere presenti sul territorio, ad ascoltare i rhodensi e a lavorare con serietà, rispetto e determinazione per il bene della nostra città. Quello di oggi è solamente l’inizio.»