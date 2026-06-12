Taglio del nastro: il Comando di Polizia Locale ha un nuovo look

Taglio del nastro: il Comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore ha un nuovo look.

Il nuovo look del Comando di Polizia Locale

Una sede più moderna, funzionale e adeguata alle esigenze di un servizio sempre più importante per la sicurezza del territorio. È stato inaugurato oggi il rinnovato Comando di Polizia Locale di Cerro Maggiore, recentemente ristrutturato e ampliato grazie a un importante intervento che permetterà agli operatori di lavorare in spazi più efficienti e meglio organizzati. Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, che ha visitato la struttura e sottolineato il costante impegno di Regione Lombardia nel sostenere gli enti locali attraverso finanziamenti e bandi dedicati alla sicurezza urbana.

Presente anche il parroco don Erasmo Rebecchi.

La soddisfazione di sindaco e assessore

“Questa inaugurazione rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità – dichiara il sindaco Nuccia Berra – Dietro questi nuovi spazi non c’è soltanto un intervento edilizio, ma la volontà di offrire alla nostra Polizia Locale gli strumenti e le condizioni migliori per svolgere il proprio lavoro. La sicurezza è fatta di persone, presenza sul territorio e capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini. Per questo desidero ringraziare Regione Lombardia per il sostegno ricevuto, il Comandante Francesco Cozza e tutti gli agenti del nostro Comando, che ogni giorno operano con professionalità, disponibilità e spirito di servizio a favore della comunità di Cerro Maggiore e Cantalupo”.*

“Vedere oggi questo Comando rinnovato è motivo di soddisfazione – aggiunge l’Assessore alla Sicurezza Alessandro Provini – Negli ultimi anni abbiamo lavorato per migliorare non solo gli spazi, ma anche le dotazioni e gli strumenti a disposizione degli operatori. La sicurezza si costruisce con investimenti concreti e con una presenza costante sul territorio. Un ringraziamento sincero va al Comandante Cozza e a tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale che, spesso lontano dai riflettori, garantiscono ogni giorno controllo, assistenza e vicinanza ai cittadini. Questa struttura è anche il riconoscimento del loro impegno quotidiano”.