Surroga in Consiglio comunale: Cislaghi prende il posto di Brandalese

Mercoledì 22 ottobre il consiglio comunale di Robecco sul Naviglio ha approvato la surroga del consigliere dimissionario Maurizio Brandalese (lista Robecco Domani). In aula Martina Cislaghi (26 anni) è entrata a far parte del Consiglio, prendendo posto tra i banchi dell’opposizione.

Surroga in Consiglio comunale: Cislaghi prende il posto di Brandalase

Il sindaco Fortunata Barni ha rivolto un ringraziamento a Brandalese per il lavoro svolto nell’ultimo anno: “Ringrazio, a nome mio e della maggioranza, il consigliere Maurizio Brandalese per il tempo e l’impegno dedicati al suo incarico. Sapendo della sua professione e passione per il teatro, desidero salutarlo con le parole di Giorgio Strehler: ‘Il teatro è una delle forme più antiche e più efficaci di lotta per la dignità dell’uomo’. Ogni impegno civico, a suo modo, è parte di questa lotta per il bene comune. Formulo i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali”.

Rivolgendosi alla nuova consigliera, il sindaco ha aggiunto: “Diamo il benvenuto a Martina Cislaghi, che oggi entra per la prima volta in questo consiglio comunale. L’ingresso di una giovane rappresentante è motivo di soddisfazione per la nostra comunità. L’auspicio è che il suo contributo sia segnato da confronto serio, costruttivo e rispettoso delle prerogative di ciascuno, nell’interesse esclusivo della nostra comunità. Buon lavoro”.