Sulla sicurezza "c'è chi urla e chi lavora"

"Gridare al lupo senza nessuna proposta concreta non risolve i problemi dei cittadini". A dirlo, replicando all'affondo della Lega sul tema sicurezza, è il Partito democratico di Legnano.

La replica del Pd alle critiche della Lega sul tema sicurezza

I dem cittadini spiegano in un comunicato:

"È di qualche giorno fa la presentazione dell'annuale relazione delle attività svolte nel 2024 dalla nostra Polizia Locale. Senza entrare nel dettaglio delle innumerevoli azioni svolte a salvaguardia della sicurezza stradale e cittadina (quest'ultima nell' ambito delle limitate competenze), un dato emerge lampante e cioè, a fronte della endemica scarsità di risorse, l'imponenza degli interventi quotidiani, la tempestività degli stessi, la qualità del servizio svolto".

"Legnano non è il Bronx, anche se qualcuno lo dipinge come tale"

Il Partito democratico di Legnano prosegue:

"Qualcuno in città, cogliendo spunti dalla cronaca, alimenta periodicamente la visione di una città sotto assedio, assimilando strumentalmente Legnano al Bronx newyorchese, dando la colpa al sindaco e alle sue politiche. I dati inequivocabili della Polizia Locale dimostrano che non è vero. Inoltre questa Amministrazione, consapevole che la percezione di insicurezza dei cittadini non vada assolutamente sottovalutata, negli ultimi anni ha incrementato l'installazione di telecamere (siamo ormai a una ogni 200 abitanti), il contrasto al degrado, l'educativa di strada soprattutto verso i giovani, il pattugliamento delle aree calde (da 4.300 ore nel 2023 ore a 6.600 nel 2024), gli stanziamenti annuali per la sicurezza da 3.400.000 a 3.700.000 euro dal 2020 a oggi. Al contrario, questo Governo nei prossimi cinque anni toglierà al Comune risorse per un milione e mezzo di euro".

"Lasciamo i cacciatori di voti a lanciare i loro sgangherati allarmi"

Secondo il Pd a nulla valgono gli "sgangherati allarmi" dei lumbard: servono invece "perseveranza, discrezione e abnegazione":

"Questa crediamo sia la strada da seguire: da una parte non abbassare la guardia e in stretta collaborazione con la Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, perseguire una costante e mirata azione repressiva. Dall'altra agire per cambiare l'approccio culturale al problema e quindi prevenire all'origine comportamenti criminosi o gli effetti del disagio sociale. Gridare al lupo senza nessuna concreta proposta non va incontro al bisogno di sicurezza dei cittadini e soprattutto non risolve i problemi. Lasciamo gli urlatori di professione e i cacciatori di voti a lanciare i loro sgangherati allarmi. Noi continueremo a lavorare con perseveranza, discrezione e abnegazione per il benessere e la sicurezza della comunità legnanese".