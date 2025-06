Su i costi del nido, l'ira della minoranza: "L'opera ci costerà il doppio"

Lievitano ulteriormente i costi per l'asilo nido di Magnago. I 150mila euro che il Comune dovrà utilizzare per l'adeguamento della struttura di via Nino Bixio hanno fatto trasalire l'opposizione.

"Stupiti della variazione di bilancio discussa in Consiglio"

Progetto Cambiare, infatti, ha appreso con stupore i dati della variazione di bilancio che è stato discusso nel corso dell'ultimo Consiglio comunale.

«Il dato principale riguarda l’applicazione della quota di avanzo, per un totale di circa 150mila euro, a integrazione dei fondi necessari al completamento dell’asilo Nido – spiegano il capogruppo di minoranza Massimo Rogora - Già in passato avevamo espresso perplessità sull’opera per l’assenza di un quadro economico chiaro. Ora emerge, a nostro parere, una questione rilevante che desta molta preoccupazione. Il progetto nasceva quasi interamente finanziato da fondi Pnrr per poco meno di 600mila euro, con una minima quota (circa 15-20mila euro) a carico dell’Ente comunale. Con l’ultima variazione si integrano risorse, interamente a carico del bilancio comunale, per circa 150mila euro che si sommano ad una precedente variazione per un importo simile».

La reazione del gruppo di cui fanno parte Picco, Scampini e Marta

Il lievitare dei costi a carico del Comune provoca la reazione del gruppo di cui fanno parte anche l'ex sindaco Carla Picco, Andrea Scampini e Gianluca Marta.

«Il risultato sarà che l’opera nel suo complesso, una volta ultimata, costerà quasi il doppio rispetto alle stime di partenza – prosegue Rogora - Quello che preoccupa maggiormente è che la cifra a carico del comune di Magnago si attesterà a 20 volte la cifra stimata inizialmente».

La stoccata all'assessore Binaghi

Non manca una stoccata all'assessore ai lavori pubblici Ferruccio Binaghi: