"Strutture chiuse e nessun bando per gestirle"

Sulle strutture comunali chiuse a Vittuone intervengono i partiti di centrodestra, che non risparmiano critiche all'Amministrazione di Laura Bonfadini.

"Troppe strutture chiuse a Vittuone"

Hanno affermato i partiti di centrodestra:

"Il Centro Sportivo Pertini si aggiunge alle altre strutture pubbliche chiuse a Vittuone: Centro Sportivo Bongiorno (Piscina), Centro Polifunzionale Hertel, Poliambulatori e Teatro. A Vittuone tutto è chiuso anche ciò che è pronto, basti pensare al parco giochi di via Gramsci risistemato, ma senza motivo ancora non aperto. E se per una struttura pubblica che potrebbe riaprire immediatamente ciò non avviene figuriamoci per strutture che sono da risistemare, in quanto chiuse da tempo, e per le quali l’Amministrazione non ha idee su come fare".

"Mancano i bandi per la loro gestione"

Hanno poi continuato:

"Sicuramente mancano i bandi per la gestione. È un obbligo di legge e la Giunta Bonfadini tergiversa, ma senza bandi le strutture non possono riaprire. Il sindaco probabilmente è confuso, troviamo assurde le sue lamentele rispetto al lavoro dei consiglieri comunali. Dire che siamo informati perché tutto è stato scritto sul giornale comunale è un’offesa alle prerogative dei consiglieri comunali. Non è accettabile far passare l’idea che un articolo di giornale sia soddisfacente. Se delle richieste vengono successivamente integrate non è per far perdere tempo, ma perché l’Amministrazione secondo il nostro giudizio non ha dato tutte le informazioni necessarie. Capiamo l’imbarazzo del sindaco che dopo aver dovuto chiudere anche il campo sportivo non sapendo più cosa raccontare passa al contrattacco per nascondere le inadempienze e le incapacità dell’Amministrazione. Cinque strutture ferme in tre anni effettivamente sono veramente troppe. Strutture che erano tutte funzionanti".

"Risposte serie in Consiglio comunale"

Infine hanno terminato facendo riferimento al Consiglio comunale di stasera, lunedì 30 ottobre 2023:

"Suggeriamo al sindaco di non perdere tempo in comunicati inutili e di prepararsi per dare risposte serie ai consiglieri comunali in Consiglio. Risposte che non devono essere chiacchiere ma atti formali (determine e delibere). Tutte queste problematiche sono state sollevate dai nostri consiglieri comunali: Claudia Bagatti, Emanuela Grassi, Enzo Tenti, Simone Zangrandi che hanno chiesto un Consiglio comunale che si svolgerà il giorno 30 ottobre alle 20.30 in cui si chiederà all’Amministrazione conto e di intervenire tempestivamente per risolvere i problemi".

(In copertina il municipio di Vittuone)