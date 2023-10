L'Amministrazione di Vittuone contro l'opposizione: "Sembra in preda ad una grande confusione"

Amministrazione di Vittuone all'attacco contro l'opposizione cittadina che hanno definito come in "Preda ad una confusione totale".

L'Amministrazione di Vittuone contro l'opposizione

"In questi ultimi tempi l’Opposizione pare in preda ad una confusione totale in merito alle questioni aperte sugli immobili pubblici comunali - ha affermato la maggioranza - In Consiglio Comunale, da sempre vengono date risposte puntuali ed esaustive alle varie domande o interpellanze o interrogazioni per qualsiasi argomento così come richiesto dalla Minoranza: Centro Polifunzionale Piero Hertel, Teatro Tresartes, Centro Sandro Pertini, M. Bongiorno, ecc. Risposte dell’Amministrazione che hanno altresì trovato ampio spazio su più numeri di Vittuone Informazioni. Altrettanto, le risposte sono nella documentazione richiesta e fornita puntualmente nei tempi dettati dal regolamento comunale".

Una continua richiesta di informazioni

"Ora siamo in presenza di una reiterata richiesta di informazioni, interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno, convocazioni di sedute straordinarie del Consiglio Comunale… sempre sui medesimi argomenti, già affrontati, discussi e dei quali sono state fornite tutte le informazioni che, lo ricordiamo, sono pubblicate e accessibili all’Albo Pretorio. Il diritto del Consigliere di chiedere confronti, atti, discussioni è “sacro” e tutelato dalla legge, ma il percorso “dovrebbe” essere ispirato anche alla razionalità e funzionalità dei lavori e, soprattutto, all’utilità nei confronti dei Cittadini. In poco più di un mese sono pervenute, nella sostanza, le medesime richieste, prima separatamente da parte dei due gruppi di opposizione, poi unitamente, ed infine inviate ancora al protocollo in separata copia dai due gruppi a distanza di un giorno, una dall’altra".

Nuove informazioni nel consiglio del 30 ottobre