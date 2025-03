Stefano Scazzosi rieletto presidente del Circolo di Fratelli d'Italia

È stato rieletto nei giorni scorsi, durante il congresso che si è svolto in corso Garibaldi, il presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Corbetta: Stefano Scazzosi. Nato a Magenta nel 1985, residente a Corbetta da sempre, sposato con un figlio, Scazzosi ha fondato il Circolo corbettese nel 2020 e da allora ne è il coordinatore-presidente, ora riconfermato per un nuovo mandato.

Il discorso

«Insieme ad alcuni di voi ho creato il Circolo cittadino nel 2020 con un obiettivo chiaro: dare un punto di riferimento alla destra politica nella nostra città. Con l'impegno di tutti abbiamo lasciato un segno tangibile, come il parco intitolato ai "Martiri Giuliano Dalmati delle foibe" e siamo riusciti ad avere il primo consigliere comunale di FdI a Corbetta, Maurizio Cattaneo – ha affermato Stefano Scazzosi nel suo discorso - Oggi con lo stesso spirito di servizio e rinnovato entusiasmo mi ricandido come coordinatore del Circolo. Con oggi si apre un nuovo capitolo a Corbetta e dobbiamo iniziare a lavorare in vista delle nuove elezioni comunali per realizzare i progetti che la nostra città merita».

Gli obiettivi

Parlando dei nuovi obiettivi il presidente ha proseguito: «FdI deve andare a governare e vincere le prossime elezioni comunali. Vogliamo portare a Corbetta la rivoluzione del buon senso che Giorgia Meloni sta realizzando in Italia, per una città più autentica e comunitaria. Per farlo dobbiamo partire dalle persone che si sono iscritte e impegnate in questi anni per il Circolo, allargare il gruppo coinvolgendo cittadini validi, motivati e pronti a mettersi in gioco candidandosi alle prossime elezioni comunali. Per fare questo è fondamentale rinforzare le nostre reti dentro e fuori Corbetta, sfruttando al meglio le risorse del partito coinvolgendo i nostri politici del territorio in Città Metropolitana, in Regione, a Roma e in Europa per costruire alleanze che portino benefici concreti. Sono certo che con l'impegno e il supporto di tutti otterremo grandi risultati», ha concluso.

I partecipanti

Al congresso erano presenti, tra gli altri, anche il capogruppo di centrodestra in Consiglio comunale Renzo Bassetto, il co-fondatore del Circolo Mauro Bucchioni, il senatore ed europarlamentare Mario Mantovani, il consigliere e capogruppo in Regione Lombardia Christian Garavaglia, il presidente provinciale di FdI Guglielmo Villani e il consigliere comunale FdI Maurizio Cattaneo.