Sottopasso di via Lonate, Trezzani: "Fondamentali i voti di Lega e maggioranza"

Botta e risposta

Da Regione 500mila euro per il sottpasso di via Lonate a Castano. Trezzani: "Senza la Lega e la maggioranza l'ordine del giorno non sarebbe passato".

Sottopasso di via Lonate a Castano Primo, il consigliere regionale in quota Lega, Curzio Trezzani, sottolinea l'importanza del lavoro della maggioranza in Regione.

Sottopasso di via Lonate: le parole di Trezzani (Lega)

Ha dichiarato il consigliere regionale Trezzani, firmatario dell'ordine del giorno che destina 500mila euro per la sistemazione del sottopasso ferroviario:

"Abbiamo approvato il bilancio di Regione Lombardia 2022-2024 e insieme ai moltissimi finanziamenti di cui beneficeranno i comuni lombardi, abbiamo anche stanziato 500.000 euro per il comune di Castano Primo; tramite un Ordine del Giorno presentato in aula, che ho firmato anche io, Regione Lombardia finanzierà i lavori per il sottopasso di via Lonate a Castano. Ordine del giorno che ovviamente senza i voti della Lega e del resto della maggioranza non sarebbe mai passato".

"Speriamo che il sindaco coinvolga la Lega di Castano"

Ha poi continuato Trezzani:

"La questione è sempre stata alla nostra attenzione, per molti anni la sezione della Lega di Castano Primo, innanzitutto, e i nostri dirigenti come l’onorevole Fabrizio Cecchetti hanno sempre cercato di trovare una soluzione a questa annosa questione. Oggi grazie al piano di investimenti fortemente voluto dal nostro presidente Attilio Fontana, siamo stati in grado di far arrivare questo contributo a Castano; fare politica significa questo per il proprio territorio e per i propri cittadini, ovvero dare risposte concrete senza preoccuparsi che un sindaco appartenga a un partito politico che in Regione Lombardia è in opposizione. Adesso ci aspettiamo che il sindaco Giuseppe Pignatiello coinvolga la Lega di Castano nelle fasi successive del progetto, come noi abbiamo fatto in Regione approvando questo ordine del giorno".

(Nella foto di copertina il consigliere regionale Curzio Trezzani)