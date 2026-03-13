Sopralluogo alle case Aler per individuare criticità e programmare interventi

Il monitoraggio ha interessato in particolare il quartiere nord della città e gli immobili di via Toti, Manin e Pisacane.

Sopralluogo nelle case Aler di Magenta. A effettuarlo, nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo, sono stati l’assessore al Welfare Giampiero Chiodini e i tecnici e funzionari di Aler, a partire da Andrea Torlontano, responsabile servizi Aler della sede di Legnano, e dall’ingegner Andrea Scarpa.

Sopralluogo nelle case Aler di via Toti, Manin e Pisacane

L’incontro rientra nel percorso di collaborazione e confronto periodico tra Comune e Aler per monitorare la situazione degli immobili e raccogliere segnalazioni e criticità. Il sopralluogo ha interessato in particolare il quartiere nord della città e gli immobili di via Toti, Manin e Pisacane, da cui è partito il primo ciclo di visite del 2026, una zona che presenta alcune delle principali problematiche segnalate.

Durante la visita sono stati verificati diversi aspetti legati alla manutenzione degli edifici e degli spazi esterni e sono stati individuati alcuni interventi da programmare. L’occasione ha inoltre permesso un confronto diretto con diversi inquilini, con i quali l’assessore e i tecnici si sono fermati a parlare per raccogliere osservazioni e segnalazioni in un clima sereno e proficuo.

“Dialogo diretto con gli inquilini per comprendere meglio le criticità”

L’assessore Chiodini sottolinea:

“Il dialogo diretto con gli inquilini è sempre importante perché consente di comprendere meglio le criticità e individuare insieme le possibili soluzioni. Continueremo a lavorare in collaborazione con Aler per programmare gli interventi necessari”.

Nell’incontro si è affrontato anche il tema della morosità

Nel corso dell’incontro è stato inoltre affrontato il tema della morosità. È stato ricordato come gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati da Aler siano finanziati in larga parte attraverso i canoni di locazione: di conseguenza, all’aumentare delle situazioni di morosità diminuiscono le risorse disponibili per gli interventi di manutenzione sugli immobili. Diverso è invece il caso degli interventi di manutenzione straordinaria, che rientrano in una programmazione triennale e vengono realizzati grazie a specifici finanziamenti regionali.

Anche per questo motivo, accanto all’impegno degli Enti, resta fondamentale anche la collaborazione di tutti gli inquilini nel mantenere il decoro e il corretto utilizzo degli spazi comuni.

Il monitoraggio proseguirà anche negli altri complessi Erp

Il monitoraggio proseguirà nei prossimi mesi anche negli altri complessi di edilizia residenziale pubblica della città, con ulteriori sopralluoghi programmati nel corso dell’anno.