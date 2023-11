Sit-in in piazza San magno per dire stop alla guerra in Palestina

Appuntamento in piazza San Magno domenica 19 novembre a Legnano per dire stop alla guerra fra Israele e Palestina e al genocidio che si sta compiendo in quel territorio.

Sit-in in piazza San Magno per dire stop alla guerra

L'emergenza delle terribili violenze che stanno insanguinando tutta la Palestina, con il genocidio in atto della popolazione di Gaza, dove sono già migliaia i morti sotto i bombardamenti, tra cui tantissimi bambini e donne, dove i feriti non possono essere curati perché gli ospedali sono distrutti o non più nelle condizioni di prestare soccorso, i profughi non hanno alcun rifugio sicuro e stanno morendo di fame, sete e malattie, e dove tutti i principi del diritto internazionale sono ancora una volta calpestati, ci impone di alzare la voce per chiedere la fine immediata di questa guerra inumana e l’intervento senza tentennamenti della comunità internazionale per il cessate il fuoco ora.

La condanna per l'attacco di Hamas