Sindaco e maggioranza a sostegno del Segretario generale

I consiglieri comunali di maggioranza di Abbiategrasso, insieme alla Giunta e al sindaco Cesare Nai hanno voluto inviare una lettera aperta per sottolineare il loro massimo appoggio al Segretario generale e dei dirigenti del comune, Lorenzo Olivieri, dopo alcuni attacchi di presunta imparzialità, arrivati dai banchi dell’opposizione.

“Il Sindaco Cesare Nai, la Giunta e tutti i consiglieri comunali di maggioranza di Abbiategrasso esprimono la massima fiducia nell’operato e nella professionalità del Segretario Generale e dei Dirigenti del Comune. Questa Amministrazione intende stigmatizzare con forza le recenti esternazioni provenienti dai banchi della minoranza durante l’ultimo Consiglio Comunale. Tali affermazioni hanno messo in dubbio l’operato dei Dirigenti e del Segretario i quali, su specifici argomenti, non agirebbero con l’imparzialità, la diligenza e la correttezza dovute, arrivando a insinuare – anche attraverso espressioni quantomeno inopportune – che l’azione dirigenziale sia condizionata e subordinata a interessi politici anziché al perseguimento del bene collettivo. Queste parole rischiano di mettere ingiustamente in dubbio la reputazione di professionisti che quotidianamente servono l’ente con competenza e imparzialità. Simili comportamenti non solo minano l’integrità dell’istituzione, ma dimostrano anche una sterile ricerca di polemica politica da parte di chi, evidentemente, è a corto di argomenti concreti e significativi per il dibattito consiliare e la vita cittadina. L’Amministrazione Comunale respinge con fermezza ogni tentativo di strumentalizzazione e conferma il proprio sostegno e la propria fiducia a chi lavora per il corretto funzionamento della macchina comunale, garantendo sempre il massimo impegno nell’interesse esclusivo della cittadinanza”.