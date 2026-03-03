SiAmo Magnago e Bienate candida a sindaco Gilberto Cimmino

La lista civica SiAmo Magnago e Bienate scioglie le riserve e annuncia il proprio candidato per le prossime elezioni comunali: sarà Gilberto Cimmino, classe 1962, imprenditore locale di 63 anni.

Gilberto Cimmino candidato sindaco «per un Comune dove ogni voce conta»

La lista civica, protagonista della passata Amministrazione fino alla rottura con il centrodestra, sceglie di ripartire da un volto nuovo per la politica, ma ben conosciuto e radicato nel tessuto sociale del paese. Il neo candidato sindaco ha dichiarato:

«La mia candidatura non è un percorso individuale, ma il frutto di un impegno corale. Vogliamo un Comune che torni a essere casa per tutti, dove ogni voce conta».

«Amministreremo con la concretezza dell’imprenditore e la sensibilità di chi ha il territorio nel cuore»

L’obiettivo, spiega la lista, è quello di amministrare con «la concretezza dell’imprenditore e la sensibilità di chi ha il territorio nel cuore», per aprire una nuova stagione di rinnovamento per Magnago e Bienate.