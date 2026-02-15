“Siamo al lavoro contro i disservizi dell’illuminazione”

“Siamo al lavoro contro i disservizi in paese”: il sindaco di Nerviano interviene sui disagi nell’illuminazione pubblica.

“Al lavoro contro i disservizi nell’illuminazione”

“Nelle scorse settimane alcuni residenti hanno partecipato attivamente, con segnalazioni e richieste di chiarimento, al percorso di rinnovamento dell’illuminazione pubblica. È un contributo prezioso che dimostra attenzione e che ci dà l’occasione per raccontare a che punto siamo con i lavori”. Così il sindaco di Nerviano Daniela Colombo plaude alla collaborazione dei cittadini su un fronte, quello dell’illuminazione pubblica, che recentemente era stato al centro delle polemiche.

Il progetto

“Stiamo sostituendo impianti obsoleti con sistemi di nuova generazione, più efficienti, più sicuri e con un minore impatto energetico – spiega il sindaco – Un investimento che guarda al futuro e alla qualità degli spazi pubblici. Ad oggi la sostituzione delle lampade è praticamente completata (98%), la posa dei nuovi pali è ormai alle battute finali (96% completato), sono già state effettuate le verifiche notturne per controllare il corretto funzionamento degli impianti. In questo momento siamo entrati nella fase più delicata del progetto: quella che riguarda la posa dei contatori, l’installazione dei quadri elettrici e l’attivazione dei nuovi allacciamenti. Si tratta di lavorazioni che richiedono tempo e il coordinamento di più soggetti: l’impresa che esegue i lavori, il gestore della rete elettrica, i tecnici incaricati delle verifiche e dei collaudi. È per questo che, in alcune zone, l’illuminazione è rimasta spenta per alcuni giorni. Non si tratta di ritardi o disattenzioni, ma di passaggi tecnici necessari per passare in sicurezza dai vecchi impianti a quelli nuovi. Sono fasi che non si risolvono in una sola giornata ma che sono imprescindibili. Sappiamo bene che anche un disagio temporaneo può creare preoccupazione, disagio che comprendiamo e che stiamo cercando di ridurre al minimo”.