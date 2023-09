"Si torni a piantare un albero per ogni nuovo nato"

"Si torni a piantare un albero per ogni bimbo nato": la richiesta di Massimo Cozzi della lista Con Nerviano-Gin-Lega.

Così Massimo Cozzi, ex sindaco e oggi capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega, annuncia la mozione protocollata in municipio e che sbarcherà nella prossima convocazione del parlamentino nervianese.

"Nella prossima seduta chiederemo che il Consiglio comunale impegni sindaco e Giunta a dare attuazione alle disposizioni normative, facendosi promotore del progetto 'Un albero per ogni neonato o bambino adottato' - spiega Massimo Cozzi - La legge numero 113 del 29 gennaio 1992 ha istituito l'obbligo per i Comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato allo scopo di implementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento...Si è poi deciso di adottare un rinnovato provvedimento per effetto della legge numero 10 del 14 gennaio 2013, entrata in vigore il 16 febbraio dello stesso anno, che ha limitato l'obbligo di piantumazione solo ai Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti mentre è stato esteso anche nei confronti dei minori adottati e non solo ai neonati residenti".