Si investe su sport, energia e sicurezza scolastica

Il Consiglio comunale di Arese ha approvato l’aggiornamento del Programma triennale dei Lavori pubblici 2026-2028 e la contestuale modifica al Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il documento

L’atto rappresenta lo strumento fondamentale con cui l’Amministrazione comunale, valutate le esigenze e i bisogni della cittadinanza, determina le opere da realizzare, definendo priorità, risorse economiche e tempi di esecuzione. La programmazione, redatta in stretta coerenza con i documenti di bilancio, punta a garantire una gestione efficiente e coordinata degli interventi sul patrimonio pubblico.

Per l’annualità 2026 il piano prevede lo stanziamento di risorse significative destinate alla riqualificazione sportiva, alla transizione ecologica e alla sicurezza urbana.

Queste le opere principali che sono state individuate: la manutenzione straordinaria del campo da calcio a 11 da allenamento presso il Centro sportivo comunale “Davide Ancilotto” (960.000 euro) e realizzazione del nuovo blocco spogliatoi a servizio dei campi da tennis (260.000 euro), la seconda fase del progetto CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) con l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici (760.000 euro), il progetto per l’adeguamento funzionale delle “Strade scolastiche”, volto a migliorare la vivibilità e la protezione delle aree limitrofe ai plessi (800.000 euro) e i lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali – Lotto 2 (360.000 euro).

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