Si investe su sport, energia e sicurezza scolastica

Il Consiglio comunale di Arese ha approvato l’aggiornamento del Programma triennale dei Lavori pubblici 2026-2028 e la contestuale modifica al Documento Unico di Programmazione (DUP).
Il documento
L’atto rappresenta lo strumento fondamentale con cui l’Amministrazione comunale, valutate le esigenze e i bisogni della cittadinanza, determina le opere da realizzare, definendo priorità, risorse economiche e tempi di esecuzione. La programmazione, redatta in stretta coerenza con i documenti di bilancio, punta a garantire una gestione efficiente e coordinata degli interventi sul patrimonio pubblico.
Per l’annualità 2026 il piano prevede lo stanziamento di risorse significative destinate alla riqualificazione sportiva, alla transizione ecologica e alla sicurezza urbana.
Queste le opere principali che sono state individuate: la manutenzione straordinaria del campo da calcio a 11 da allenamento presso il Centro sportivo comunale “Davide Ancilotto” (960.000 euro) e realizzazione del nuovo blocco spogliatoi a servizio dei campi da tennis (260.000 euro), la seconda fase del progetto CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) con l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici (760.000 euro), il progetto per l’adeguamento funzionale delle “Strade scolastiche”, volto a migliorare la vivibilità e la protezione delle aree limitrofe ai plessi (800.000 euro) e i lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali – Lotto 2 (360.000 euro).
Il commento
“Questi interventi riflettono fedelmente i punti cardine del nostro programma elettorale – hanno detto il Sindaco Luca Nuvoli e il Vicesindaco Mauro Aggugini – Consideriamo il Centro sportivo comunale un prezioso patrimonio della collettività e il nostro obiettivo è valorizzarlo costantemente per migliorare il comfort e la qualità dei servizi offerti, favorire l’aggregazione e la pratica sportiva per promuovere valori educativi e migliorare il benessere fisico e cognitivo dei cittadini. Sul fronte della sostenibilità, stiamo accelerando sulla transizione ecologica: aumenteremo la dotazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, mettendo a disposizione in particolare le coperture delle scuole, anche a favore della nascente Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Arese. Un’attenzione speciale è rivolta ai più giovani: le “strade scolastiche” non sono per noi semplici interventi sulla viabilità, ma scelte politiche chiare che mettono al centro i bambini e i ragazzi, garantendo la loro sicurezza e migliorando la qualità degli spazi che vivono quotidianamente. Infine, completeremo le manutenzioni straordinarie dei cimiteri comunali, garantendo il rispetto e l’attenzione che questi luoghi meritano ”