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“Si faccia chiarezza sul Data center nell’ex Cedrati”: la richiesta alla Giunta comunale di Turbigo da parte della lista civica di minoranza SìAmo Turbigo, Pd, M5s, Si e Avs.

“Si faccia chiarezza sul Data center nell’ex Cedrati”

“E’ ora di fare chiarezza sul Datacenter nell’ex Cedrati”. Questa la richiesta che arriva dalla lista di minoranza SìAmo Turbigo, Pd di Turbigo e Nosate, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana e Alleanza Verdi sinistra.

“E’ ora che sindaco e maggioranza facciano chiarezza su tutta la vicenda – affermano i partiti in merito al possibile arrivo di un Datacenter nell’area dell’ex conceria – Esiste o no un progetto per la realizzazione di un data center nell’area ex Cedrati, depositato o meno in municipio? Che ruolo hanno avuto il sindaco e la maggioranza nell’elaborazione di questo progetto? Perchè la maggioranza non ha condiviso con i cittadini l’iter di questo progetto? Auspichiamo che la maggioranza risponda celermente alla richiesta agli atti fatta dall’opposizione e che dia al più presto risposte chiare”.

Le motivazioni

E i partiti spiegano così le loro richieste: “Da ciò che abbiamo appreso recentemente, non ci sarebbero stati solo degli “incontri conoscitivi di confronto preliminare”, ma l’Amministrazione comunale avrebbe interloquito attivamente con un operatore al fine di elaborare un progetto di data center da realizzarsi nell’area ex Cedrati, progetto che sarebbe stato oggetto di diverse revisioni e attualmente in fase molto avanzata. A conferma di ciò, nella giornata di ieri (nota: mercoledì) è emerso che ‘le società Sofi Industriale Srl – che si occupa di Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione – e InfraData S.r.l. – che si occupa di Sviluppo di progetti immobiliari, presumibilmente legata alla prima per la realizzazione del progetto – hanno trasmesso nota di diffida nei confronti dell’Amministrazione a seguito della modifica della Variante Generale di Pgt relativamente all’Aru 01 dove avevano proposto di realizzazione di un Data Center nell’area “ex Conceria Cedrati” (Comune di Turbigo, Determinazione del Responsabile Servizio: Area 4 – Tecnica – Gestione del territorio Numero 509 del 22 ottobre 2026, attualmente pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Turbigo)’. E’ ora che il sindaco e la maggioranza facciano chiarezza su tutta questa vicenda”.