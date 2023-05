Si è dimesso il sindaco di Cornaredo Santagostino

Si è dimesso il sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino.

Spesso la vita ci riserva svolte imprevedibili. Per me questi ultimi mesi sono stati pieni di sorprese. La prima, la più bella è la crescita della mia famiglia che presto si allargherà. La seconda è una nuova sfida professionale che potrebbe diventare concreta molto presto. In altri momenti della vita avrei deciso con meno riserve e meno preoccupazioni. Oggi è diverso, l'impegno che ho assunto nove anni fa con cittadine e cittadini di Cornaredo è per me molto importante. Allo stesso tempo, però, sento che sono arrivato a un punto della mia crescita familiare e personale in cui non posso non prendere in considerazione alcune proposte e opportunità che si presentano. Per queste ragioni ho deciso di considerare seriamente un'opportunità di lavoro in ambito pubblico che mi si è presentata in queste giorni. Per questo ho preso una decisione importante; oggi ho presentato le mie dimissioni dal ruolo di Sindaco. Non so ancora cosa mi riserverà il futuro, ma so per certo quanto bello e entusiasmante siano stati questi 9 anni al servizio della mia comunità. Da oggi e per 20 giorni - questo prevede la legge - sarò ancora nel pieno delle mie funzioni, trascorsi i quali, se deciderò di confermare la mia scelta, cesserò dalle mie funzioni e affiderò l'amministrazione a un commissario indicato dal Prefetto e poi ai cittadini di Cornaredo che nel 2024 sceglieranno colui o colei che mi succederà alle prossime elezioni.